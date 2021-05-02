Бен Ладен и теперь живее всех живых. ЦРУ играет в имитацию со всем миром

Очередная мистификация США. "Ликвидация" Усамы бен Ладена в Пакистане американским спецназом 10 лет назад оказалась фейком. Погиб двойник.

Глубокой ночью 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботабаде спецназом США под руководством ЦРУ со стрельбой и потерей вертолёта драматизма ради была проведена операция под весьма характерным кодовым названием "Копьё Нептуна" (неужели намёк на то, что концы в воду?), санкционированная тогдашним американским президентом Бараком Обамой. Разумеется, она завершилась успехом – бравые американские "морские котики" уничтожили "террориста № 1" Усаму бен Ладена и четырёх его приближённых, включая женщину. 11 сентября было отомщено. Америка ликовала. Обама благополучно переизбрался на второй срок. Однако с самого начала чувствовалось в этой распиаренной операции что-то не то.

Дешёвое шоу

Внушавший ужас всему миру матёрый террорист при встрече с опасностью повёл себя очень странно – был без оружия, но со вшитыми в традиционное одеяние 500 евро, явно струсил, тихонько выглядывал из-за угла, потом спрятался в своей комнате за женщинами и дал легко себя убить. Поведение пакистанских властей тоже было странным, и некоторое время они вообще не могли решить между собой, знали ли об этой американской операции на своей территории или нет, была она совместной или чисто американской. Были разногласия и насчёт того, кто вообще был убит в подозрительном особняке в Абботабаде, больше похожем на "безопасный дом" ЦРУ, чем на логово террористического зверя. По "горячим следам", что в высшей степени показательно, запрещённая в России "Аль-Каида"* отрицала убийство бен Ладена, и только через четыре дня, когда с ней, видимо, плотно поработали, признала убийство, пообещав, конечно, отомстить.

Однако ещё более подозрительным было поведение властей американских. Официальная версия такова: тело человека, похожего на "90–95%" на Усаму бен Ладена (автор видел однажды во Франкфуртском аэропорту человека, на 100% похожего на этого злодея), было доставлено в Афганистан на авиабазу Баграм из пограничного с Индией Абботабада. Там в спешке зафотографировано. Переправлено оттуда через тот же Пакистан на конвертоплане V-22 Osprey под эскортом двух истребителей-бомбардировщиков ВМС США F/A-18 на борт авианосца Carl Vinson, находившегоcя в Аравийском море. После чего при соблюдении неких мусульманских обрядов его "похоронили" по морскому обычаю, спрятав концы в воду. Вся эта бутафория заняла один день!

Самый ценный сотрудник

То, что Пентагон поспешил объявить, что ДНК этого человека якобы совпала с генетическим материалом бен Ладена, лишь укрепило подозрения не склонных верить споуксменам Минобороны США и передовицам мейнстримных СМИ, что "террорист № 1" действительно был убит в ходе этого более чем странного рейда. Потому что ни фотографий погибшего, ни его тела никто из посторонних не видел, их до сих пор держат в секрете. Разумеется, чтобы не разжигать антиамериканские настроения на Ближнем Востоке, где бен Ладена зачастую считают "героем". А они, эти фотографии, дескать, "ужасны", хотя "в конечном счёте будут опубликованы". Этим же обстоятельством американцы объясняют и морское "погребение" – чтобы могила не стала местом "паломничества" религиозных фанатиков, "террористической святыней". Хотя если бы тело тайно захоронили в земле, был бы достигнут тот же самый эффект. Всё это напоминает, между прочим, андроповскую операцию 1970 года по уничтожению в ГДР на территории советской военной части останков якобы Адольфа Гитлера. И в том и в другом случае истинная причина операции заключается в том, что при желании можно было бы легко проверить, тот это труп или не тот. А так достаточно объявить естественные сомнения в несуразностях официальной версии "теорией заговора", и дело в шляпе! Между тем хорошо известно, что мусульмане самым серьёзным образом относятся к погребению, а Усама бен Ладен не только был в течение многих лет, начиная с борьбы с СССР в Афганистане, ценнейшим помощником и доверенным лицом ЦРУ, но это ещё и член богатейшего саудовского семейства, имеющего тесные связи с кланом Бушей.

Так избавиться от тела бен Ладена американцы, конечно, не могли. Ведь именно благодаря ему (бен Ладена уговаривали взять ответственность за теракты 11 сентября несколько лет!) они похоронили международное право, присвоив себе право "гоняться" за террористами по всему миру, круша страны и создавая хаос, что делает Америку сильнее. Это он помог правящему классу США превратить свою страну в полицейское государство и заодно предотвратить готовый разразиться экономический кризис. Преувеличиваем? Нисколько. 7 октября 2001 года американцы вторглись в Афганистан, чтобы "покарать террористов". В марте 2003 года напали под вздорным предлогом на Ирак, погрузив в хаос весь регион, породив запрещённую в России ИГИЛ**. Потом были Ливия, Египет, Сирия… На "борьбу с международным терроризмом" было выделено шесть триллионов долларов. В результате оказавшийся в загоне после завершения холодной войны военно-промышленный комплекс США обрёл новое дыхание, а "мыльный пузырь" на бирже, угрожавший в начале нулевых годов обрушить американскую экономику, сдулся без серьёзных последствий. Благодаря бен Ладену появилась тюрьма в Гуантанамо, являющаяся на самом деле американской "академией" типа Вест-Пойнта для подающих надежды террористов, чтобы в мире было еще больше хаоса и соответственно возрастало значение США.

Проблемой оказался не бен Ладен, а "морские котики"

Вы серьёзно верите, что американцы убили столь ценный кадр, который мог им ещё как пригодиться? Я – нет. Скорее всего, его просто вывели из игры, отправили на "почётную пенсию", если он был к тому времени ещё жив, и заодно воспользовались этим злодейским образом в массовом сознании для достижения актуальных политических целей. Хотя на этот счёт есть и другие мнения.

В связи с этим возникла, однако, одна проблема, которую американские власти быстро решили. Спецназовцы, участвовавшие в операции "Копьё Нептуна", очень скоро разобрались, что убили в Абботабаде двойника бен Ладена, что участвовали в шоу, и у некоторых из них стал "развязываться язык". Поэтому уже через несколько месяцев в ходе нарочито нелепо организованной антитеррористической операции в Афганистане боевики движения "Талибан"*** (запрещено в России) сбили десантно-транспортный вертолёт CH-47 Chinook. В нём погибли более 30 американских и афганских военных, большую часть которых составляли бойцы той самой "группы 6" спецназа ВМС США, которая участвовала в "ликвидации" бен Ладена. Этот инцидент стал самой крупной единовременной потерей контингента США в Афганистане с момента начала военной операции там осенью 2001 года. Больше языки ни у кого "не развязывались".

Одна из двух версий

Итак, можно считать доказанным, что "террориста № 1" в Абботабаде не ликвидировали. Но тогда возникает вопрос, что же на самом деле произошло с бен Ладеном, жив он ещё или нет? Вот что известно на этот счёт. Главы разведок Пакистана и Ирана Хамид Гуль и Хейдар Мослехи по "горячим следам" (в этот момент обычно говорят правду) публично заявили, что настоящий бен Ладен умер "много лет назад" (Гуль) и "некоторое время назад" (Мослехи). От ранений или серьёзной болезни. Что бен Ладен "дышал на ладан", много болел и лечился, было известно и без них. Такова первая, прозаическая версия.

Но есть и вторая – невероятно сенсационная. О ней рассказал в октябре 2020 года бывший агент ЦРУ, специалист по соколиной охоте Аллан Пэррот (Allan Howell Parrot), долго живший и имевший обширные связи в ближневосточном регионе. В видеоинтервью, данном Пэрротом экс-спецназовцу Нику Ною (Nick Noe) и Чарльзу Вудсу (Charles Woods), отцу одного из погибших в 2012 году от рук террористов охранников консульства США в Бенгази (Ливия), содержатся потрясающие признания, которые тянут на обвинение в государственной измене нынешнего президента США Джо Байдена, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и его босса – экс-президента США Барака Обамы. Они и ещё ряд высокопоставленных лиц не просто знали, где находится основатель и предводитель "Аль-Каиды"*, но и заключили с ним сделку, а затем попытались дважды замести следы.

Эти откровения вполне могут быть правдой, о которой широкая публика узнала лишь благодаря жесточайшей борьбе внутри американского правящего класса в преддверии президентских выборов 2020 года. Тогда слетело много масок и всплыли самые тщательно охраняемые секреты – не только насчёт бен Ладена, но и, например, каким образом в США с некоторых пор фальсифицируются выборы. Поэтому давайте выслушаем без предубеждения рассказ Пэррота, не обращая внимания на то, что его фамилия переводится на русский как "Попугай". Ведь эти совсем не глупые птицы бывают хорошо информированными, когда находятся рядом с теми, кто занимается серьёзными делами.

Согласно Пэрроту, американские спецслужбы устроили так, что скрывавшийся от них бен Ладен оказался почти на десять лет в Иране под домашним арестом. Причём с ним договорились: если его люди не будут атаковать американцев в США, его никто не тронет. Эта договорённость была заключена в период президентства Джорджа Буша-младшего и подтверждена следующей демократической администрацией. Но ради победы на президентских выборах 2012 года демократы решили демонстративно уничтожить бен Ладена, попросив иранцев доставить его в Пакистан, чтобы там, на камеру, убить в результате рейда спецназа ВМС США – Seal Team 6. Иранцы якобы привезли на самолёте Усаму бен Ладена в Пакистан – на ту самую виллу в Абботабаде. Однако непосредственно перед знаменитым рейдом они подменили настоящего главу "Аль-Каиды"* двойником, который и был убит. Опытные спецназовцы, участвовавшие в операции, поняли, что это была подстава. И чтобы пресечь "утечки" с этой стороны, почти все участники этой операции вскоре трагически погибли в результате катастрофы вертолёта в Афганистане, организованной американскими же спецслужбами по приказу высшего руководства страны. Мало того, за молчание иранцы потребовали и получили от США путём вымогательства и шантажа около 152 млрд долларов.

В ходе интервью с Пэрротом Ной утверждал, что, по имеющейся у него информации, атака террористов на американское консульство в Бенгази, которая произошла при прямом попустительстве администрации Обамы – Байдена (13 часов бездействия), была вызвана тем, что в нём имелись уничтоженные в ходе нападения документы о том, что вертолёт с участниками ликвидации двойника Усамы бен Ладена был сбит из ПЗРК "Стингер", который ЦРУ выдало подопечным боевикам.

Пэррот подробно рассказал, что был глубоко шокирован, когда узнал о местонахождении в Иране бен Ладена. Но после разработки им вариантов его похищения он столкнулся с "игнорированием, обструкцией и угрозами" в коридорах власти в Вашингтоне. В качестве доказательства того, что там всё знали, в интернете была выложена аудиозапись беседы Пэррота с человеком, через которого он хотел достучаться до Белого дома, где вопросами реальной политики при Обаме занимались Байден и Клинтон. Речь идёт о старом приятеле и юристе Байдена Брайане Эттингере (Brian Ettinger), который признал: "Мы его защищаем, мы действительно не хотим его заполучить..."

Почему нет?

Мог ли Иран, всегда отрицавший, что укрывает бен Ладена, вступить в тайную сделку на этот счёт с "Большим сатаной"? Почему нет? СССР, например, тоже был врагом США, но ради экономических, финансовых выгод и политических посулов поддерживал своим авторитетом грандиозную американскую аферу с полётами и высадками на Луне, отснятую в Голливуде. Разумеется, Иран не питал больших симпатий к этому саудиту, однако за деньги, ради неафишируемого согласия Вашингтона со своей якобы исключительно мирной ядерной программой вполне мог втихаря держать того под домашним арестом. Чтобы иметь ещё и повод пошантажировать США в случае чего.

Из всего этого вытекает, подчеркнём в заключение, следующее: жив или нет сейчас бен Ладен – вопрос открытый: может быть, да, а может быть, и нет. Точный ответ на него знает узкий круг людей, который умеет держать язык за зубами. На 100% ясно только одно – "террориста № 1" не убили в этот день в Пакистане 10 лет назад.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

** Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

*** Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.