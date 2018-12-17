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Белый снег, черный дым: появились фото разбившегося Су-27 ВВС Украины

17 декабря 2018, 12:54  •  52 • Война
Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке. На кадрах виден лежащий посреди покрытого снегом поля фюзеляж самолета, от него идет черный дым. Кабина пилота открыта.
«На фото вы видите Су-27 с бортовым номером 55 синего цвета [серийный номер] 36911021308 831-й Гвардейской тактической авиационной бригады, лежащий в полях возле аэродрома Озерный между навигационными маячками»,
— говорится в посте.
Причины авиакатастрофы, произошедшей 15 декабря 2018 года, до сих пор неизвестны. Вероятнее всего, отмечается в публикации, пилот не был осведомлен о реальной высоте полета своего самолета.
«Flanker (обозначение Су-27 в кодификации НАТО — «Газета.Ru») не полностью разрушен и очевидно, вспахал носом поля», — отмечают голландские журналисты.
В Житомирской области разбился самолет Су-27 ВВС Украины, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Катастрофа произошла в субботу во время выполнения плановых полетов. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать. Летчик погиб.
«Погибшего военного звали Александр Фоменко, у него остались жена и дочь-восьмиклассница», — сообщается в публикации пресс-службы.
В середине октября на Украине произошло крушение другого истребителя Су-27. Управлявшие им американский летчик Сет Неринг и украинский военный Иван Петренко погибли.
Петренко был заместителем командира Воздушного командования ВСУ «Восток». Самолет разбился во время учений «Чистое небо — 2018» из-за ошибки пилота, сообщили впоследствии в ВСУ.
Погибший американский авиатор был направлен на Украину для поддержки многонациональных учений «Чистое небо». До гибели он служил в 194-й истребительной эскадрилье Калифорнийской авиационной нацгвардии.
Представители военной прокуратуры Украины сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения военного самолета Су-27 в Винницкой области. «Военной прокуратурой Винницкого гарнизона возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним», — заявили в ведомстве. Досудебное расследование было поручено следователям областного управления национальной полиции.
Пилот-инструктор Андрей Красноперов убежден, что причиной крушения Су-27 могло стать неудовлетворительное состояние военной техники. В разговоре с НСН он заявил, что вся авиация, которая осталась в распоряжении Украины после распада СССР, практически не ремонтируется.
«Самолет Су-27 сам по себе отличный, но, не имея запчастей, как он может летать? Вся техника, что осталась у Украины после отсоединения от России, так и используется, не ремонтируясь. Её просто добивают до конца. Без должного ремонта украинские самолеты и дальше будут падать. Летная техника требует замены двигателя после определенных часов налета. А они без обслуживания летают по принципу «авось, долетит», — заявил авиатор Красноперов.
Тем не менее, многоцелевой истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины, разбившийся в Житомирской области, был одной из самых новых машин в составе украинских ВВС. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
В ведомстве отметили, что истребитель Су-27 с бортовым номером 55, который потерпел крушение в Житомирской области, был произведен в 1987 году. Данный истребитель являлся одним из самых новых самолетов в составе воздушных сил Украины. За все время эксплуатации истребитель провел в небе 479 часов и совершил 824 посадки. В 2016 году машина прошла последний неплановый ремонт.
«Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что в день катастрофы полет Су-27 проходил в сложных погодных условиях. Полет продолжался порядка 30 минут. Летчик должен был выполнить пилотажные упражнения в сложных метеорологических условиях, а также отработать ряд других учебных задач.

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