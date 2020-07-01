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Белый? Нельзя. Создатели "Симпсонов" ввели ограничение для белых актёров озвучки на волне BLM

01 июля 2020, 02:00  •  82 • В мире
Создатели "Симпсонов" ввели ограничение для белых актёров озвучки на волне Black Lives Matter. Теперь они не смогут говорить за темнокожих персонажей. Они смогут озвучивать только белых героев.
Авторы "Симпсонов" на волне движения Black Lives Matter объявили о новом правиле в работе над озвучкой мультсериала, пишет Deadline.
Так, создатели подчеркнули, что белые актёры озвучки больше не будут говорить за темнокожих персонажей. Они смогут озвучивать только белых героев.
Ранее актёр Майк Генри сообщил, что вскоре перестанет озвучивать одного из персонажей "Гриффинов" - темнокожего друга главного героя по имени Кливленд.
До этого "Симпсоны" уже подвергались обвинениям в расизме. Так, возмущение вызвал, например, второстепенный персонаж Апу Нахасапимапетилон.
В том, как его изобразили создатели мультсериала, некоторые увидели карикатуру на американских индийцев. Он, в частности, говорил с подчёркнутым индийским акцентом. Как пишут РИА ФАН, российский актёр театра и кино, актер дубляжа (голос Дензела Вашингтона) Денис Беспалый напомнил о равенстве людей всех рас, комментируя эту новость. Запрет он расценивает, как "полную глупость".

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