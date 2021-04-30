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Белый дом за Путина решил, о чём говорить с Байденом

30 апреля 2021, 21:25  •  109 • Политика
В Белом доме назвали предполагаемые темы встречи Путина и Байдена. Среди них точно будет ситуация вокруг Украины и ситуация с Навальным.
Встреча президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина ещё не подтверждена, но повестка переговоров уже имеется. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что среди тем, о которых будут говорить Путин и Байден, точно будет ситуация вокруг Украины. Также заявляется, что будет поднят вопрос о Навальном.
При этом она отметила, что на данный момент никакой информации о сроках проведения саммита с участием лидеров России и США пока нет. Также нет подтверждения, что встреча вообще состоится.

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