Белый дом выдал поминутный график Байдена в день саммита. Интрига - в двух пунктах

Белый дом выдал поминутный график президента США Джо Байдена в день саммита с лидером России Владимиром Путиным. Интрига осталась в двух пунктах.

По данным Вашингтона, двусторонняя встреча двух президентов начнётся сегодня в Женеве на вилле Ла Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Перед началом встречи указана протокольная съёмка. Далее - в 14:55 по местному времени (15:55 мск) - начнутся переговоры в расширенном составе уже без подхода прессы. В 16:40 по местному времени (17:40 мск) запланировано продолжение расширенной двусторонней встречи президентов.

При этом в рабочем графике Байдена указана пресс-конференция Байдена после встречи с Путиным, однако точное время не указано. При этом отмечается, что сначала пресс-конференцию проведёт Владимир Путин, а затем в соседнем парке в особняке пройдёт пресс-конференция Байдена. Затем Байден на своём самолёте отправится обратно в Вашингтон, однако и здесь точное время в администрации решили опустить.