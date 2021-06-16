Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная / Политика

Белый дом выдал поминутный график Байдена в день саммита. Интрига - в двух пунктах

16 июня 2021, 07:20  •  211 • Политика
Белый дом выдал поминутный график президента США Джо Байдена в день саммита с лидером России Владимиром Путиным. Интрига осталась в двух пунктах.
По данным Вашингтона, двусторонняя встреча двух президентов начнётся сегодня в Женеве на вилле Ла Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Перед началом встречи указана протокольная съёмка. Далее - в 14:55 по местному времени (15:55 мск) - начнутся переговоры в расширенном составе уже без подхода прессы. В 16:40 по местному времени (17:40 мск) запланировано продолжение расширенной двусторонней встречи президентов.
При этом в рабочем графике Байдена указана пресс-конференция Байдена после встречи с Путиным, однако точное время не указано. При этом отмечается, что сначала пресс-конференцию проведёт Владимир Путин, а затем в соседнем парке в особняке пройдёт пресс-конференция Байдена. Затем Байден на своём самолёте отправится обратно в Вашингтон, однако и здесь точное время в администрации решили опустить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



211
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
16 июня 2021, 00:00
В разговоре Путина и Байдена не будет об этом речи: Названы две "сомнительные" темы
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
16 июня 2021, 01:50
"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал
16 июня 2021, 05:30
"Северный поток – 2" строили, чтобы "обойти" Украину – Кулеба
16 июня 2021, 00:00
"У США есть некий "шлейф": Эксперт назвал последствия новых санкций против "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
12 июня 2021, 09:45
Американцы что-то замышляют против России — важно их не спугнуть
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
10 июня 2021, 13:45
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.