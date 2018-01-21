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Белый дом включил автоответчик, обвиняющий демократов в саботаже бюджета

21 января 2018, 11:24  •  91 • Политика
В аудиозаписи говорится о том, что демократы в Конгрессе США взяли финансирование правительства в заложники из-за чрезмерной любви к мигрантам.
Служба по связям с общественностью Белого дома перестала отвечать на телефонные звонки американцев. Вместо этого звонящему предлагается прослушать запись автоответчика, который обвиняет демократов в задержке работы правительства по принятию бюджета.
В записи говорится, что вина за случившееся лежит на представителях Демократической партии. "К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок, так как демократы в Конгрессе взяли в заложники финансирование правительства, армии и национальной безопасности из-за своего несогласия по вопросу о мигрантах", - говорит автоответчик.
Ранее палата представителей США приняла очередной временный бюджет сроком месяц, однако демократическое меньшинство Сената саботировало принятие законопроекта. В результате в 00:00 субботы работа правительства остановилась.
Комментируя ситуацию, Трамп заявил, что демократы больше интересуются нелегалами, чем безопасностью США. "Они легко могли прийти к соглашению, однако вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна", - написал в своем Twitter глава Белого дома.

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