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Белый дом вернул поссорившегося с Трампом журналиста CNN в президентский пул

20 ноября 2018, 04:24  •  26 • Политика
Журналист Джим Акоста, поссорившийся с Трампом во время одной из последних пресс-конференций, получил свою аккредитацию в Белом доме назад и сможет продолжить работу в президентском пуле. В связи с этим телеканал CNN решил отказаться от дальнейшего судебного разбирательства с администрацией 45-го главы США.
Отметим, что допуск Акосты в Белый дом был полностью восстановлен. Администрация Трампа пошла на этот шаг из-за соответствующего решения окружного суда Вашингтона.
При этом в Белом доме отметили, что Акоста был уведомлен о новых правилах проведения президентских пресс-конференций. Они не допускают больше одного вопроса на журналиста.
Ранее Акоста, напомним, пытался задать Трампу сразу несколько вопросов подряд и отказался отдавать микрофон, когда к нему подошла одна из девушек-стажеров Белого дома.
«Сегодня Белый дом полностью восстановил пресс-пропуск Акосты. Необходимости в продолжении судебного разбирательства больше нет. Мы рассчитываем продолжить освещать работу Белого дома», - говорится в тексте выпущенного по этому поводу коммюнике CNN.

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