Белый дом вернул поссорившегося с Трампом журналиста CNN в президентский пул

Журналист Джим Акоста, поссорившийся с Трампом во время одной из последних пресс-конференций, получил свою аккредитацию в Белом доме назад и сможет продолжить работу в президентском пуле. В связи с этим телеканал CNN решил отказаться от дальнейшего судебного разбирательства с администрацией 45-го главы США.

Отметим, что допуск Акосты в Белый дом был полностью восстановлен. Администрация Трампа пошла на этот шаг из-за соответствующего решения окружного суда Вашингтона.

При этом в Белом доме отметили, что Акоста был уведомлен о новых правилах проведения президентских пресс-конференций. Они не допускают больше одного вопроса на журналиста.

Ранее Акоста, напомним, пытался задать Трампу сразу несколько вопросов подряд и отказался отдавать микрофон, когда к нему подошла одна из девушек-стажеров Белого дома.