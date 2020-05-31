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Белый дом в "осаде": Трамп пригрозил бунтовщикам "самыми злыми собаками" и "зловещим оружием"
31 мая 2020, 01:55 • 16 • Политика
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от "осадивших" здание протестующих. И пригрозил участникам акции. "Большая толпа, профессионально организованная, но никто не приблизился к преодолению забора. Если бы они это сделали, их бы встретили самые злобные собаки и самое зловещее оружие, которое я когда-либо видел", - написал он в Twitter.
Протесты в США из-за циничного убийства афроамериканца во время задержания докатились до Белого дома. В связи с этим президент США Дональд Трамп похвалил свою Секретную службу за защиту от участников протеста.
Он добавил, что его охрана позволила протестующим кричать свои лозунги, но если бы они позволили себе лишнего, то получили бы достойный отпор. По словам Трампа, агенты сменяли друг друга, и это выглядело, словно магия.
Также Трамп отметил, что в первых рядах были самые молодые агенты Секретной службы. Потому что для них это хорошая практика.
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