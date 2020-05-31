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Белый дом в "осаде": Трамп пригрозил бунтовщикам "самыми злыми собаками" и "зловещим оружием"

31 мая 2020, 01:55  •  16 • Политика
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от "осадивших" здание протестующих. И пригрозил участникам акции. "Большая толпа, профессионально организованная, но никто не приблизился к преодолению забора. Если бы они это сделали, их бы встретили самые злобные собаки и самое зловещее оружие, которое я когда-либо видел", - написал он в Twitter.
Протесты в США из-за циничного убийства афроамериканца во время задержания докатились до Белого дома. В связи с этим президент США Дональд Трамп похвалил свою Секретную службу за защиту от участников протеста.
Великолепная работа Секретной службы США прошлым вечером у Белого дома. Они были не просто полностью профессиональны, но и очень спокойны, - написал глава Белого дома в Twitter.
Он добавил, что его охрана позволила протестующим кричать свои лозунги, но если бы они позволили себе лишнего, то получили бы достойный отпор. По словам Трампа, агенты сменяли друг друга, и это выглядело, словно магия.
Большая толпа, профессионально организованная, но никто не приблизился к преодолению забора. Если бы они это сделали, их бы встретили самые злобные собаки и самое зловещее оружие, которое я когда-либо видел, - отметил президент США.
Также Трамп отметил, что в первых рядах были самые молодые агенты Секретной службы. Потому что для них это хорошая практика.

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