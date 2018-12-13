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Белый дом успокоил себя заявлением, что "Белые лебеди" скоро вернутся в Россию

13 декабря 2018, 01:39  •  73 • В мире
Стратегические бомбардировщики, из-за которых устроил истерику весь американский политический бомонд, в Венесуэле пробудут в общей сложности четыре дня и уже в пятницу возьмут курс обратно в Россию. Об этом, будто спеша успокоить американцев, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс по результатам переговоров с Москвой.
Как сообщила Москва американским властям, два стратегических бомбардировщика Ту-160, прибывшие в Венесуэлу 10 декабря, отправятся в обратный путь уже в пятницу, 14 декабря.
"Мы поговорили с представителями России, и нам сообщили, что их военные самолеты, которые прибыли в Венесуэлу, вылетят в пятницу и вернутся в Россию", - цитирует агентство Reuters заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.
Напомним, два Ту-160 приземлились в международном аэропорту Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла 10 декабря. Полет самолетов проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. Вместе с бомбардировщиками в Венесуэлу прибыли грузовые Ан-124 "Руслан" и лайнер Ил-62, пишет РБК.
Появление российских бомбардировщиков в Венесуэле вызвало внезапный приступ "заботы" о России и ее народе у госсекретаря США Майка Помпео, который в своем микроблоге в Twitter заявил, что, отправляя самолеты через полмира, ″два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства″.

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