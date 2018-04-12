|
Белый дом: улучшение отношений России и США пойдет на пользу всему миру
12 апреля 2018, 03:09 • 40 • Украина
ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Улучшение отношений между Россией и США пойдет на пользу всему миру, но этому мешают действия Москвы и постоянное внимание к утверждениям о сговоре предвыборной команды президента Дональда Трампа с РФ. Об этом в среду на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Я думаю, президент выразился предельно ясно насчет того, что постоянное внимание к какому-либо сговору России с ним или с его кампанией навредило этим отношениям. Президент на протяжении долгого времени настаивал на том, что хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией будут положительным моментом для всего мира", - сказала Сандерс.
По ее словам, Трамп ясно дал понять, что отношения двух стран сейчас опустились до невиданного ранее уровня, "и виной тому служит ряд факторов". Среди них - ситуация в Сирии и на Украине, а также расследование Мюллера о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы 2016 года и возможном сговоре предвыборного штаба президента с российскими властями.
Представитель Белого дома в очередной раз выступила с утверждением о том, что Россия не смогла гарантировать прекращение применения Сирией химического оружия. "Они не сделали этого. Они помогли Сирии, наложив вето на шесть разных резолюций [Совета Безопасности] ООН, что позволило защитить [президента Сирии Башара] Асада. Поэтому, безусловно, они несут ответственность за это, и, конечно, они продемонстрировали себя отрицательными участниками данного процесса", - сказала Сандерс.
"Мы надеемся, что это изменится", - резюмировала она.
Подпишитесь на нас
40
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
|
05 апреля 2018, 18:39
|
09 апреля 2018, 08:55
|
07 апреля 2018, 00:24
|
05 апреля 2018, 23:24
|
08 апреля 2018, 01:39
|
10 апреля 2018, 07:39
|
11 апреля 2018, 09:09