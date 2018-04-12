Белый дом: улучшение отношений России и США пойдет на пользу всему миру

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ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Улучшение отношений между Россией и США пойдет на пользу всему миру, но этому мешают действия Москвы и постоянное внимание к утверждениям о сговоре предвыборной команды президента Дональда Трампа с РФ. Об этом в среду на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, президент выразился предельно ясно насчет того, что постоянное внимание к какому-либо сговору России с ним или с его кампанией навредило этим отношениям. Президент на протяжении долгого времени настаивал на том, что хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией будут положительным моментом для всего мира", - сказала Сандерс.

По ее словам, Трамп ясно дал понять, что отношения двух стран сейчас опустились до невиданного ранее уровня, "и виной тому служит ряд факторов". Среди них - ситуация в Сирии и на Украине, а также расследование Мюллера о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы 2016 года и возможном сговоре предвыборного штаба президента с российскими властями.

Представитель Белого дома в очередной раз выступила с утверждением о том, что Россия не смогла гарантировать прекращение применения Сирией химического оружия. "Они не сделали этого. Они помогли Сирии, наложив вето на шесть разных резолюций [Совета Безопасности] ООН, что позволило защитить [президента Сирии Башара] Асада. Поэтому, безусловно, они несут ответственность за это, и, конечно, они продемонстрировали себя отрицательными участниками данного процесса", - сказала Сандерс.

"Мы надеемся, что это изменится", - резюмировала она.