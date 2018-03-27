Белый дом: США хотят дружить с Россией, но призывают других этого не делать

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Трамп призвал лидеров остальных стран присоединиться к высылке дипломатов.

Президент США призвал мировых лидеров присоединиться к акции по высылке российских дипломатов. При этом глава государства хочет сотрудничества с Россией, заявил на брифинге в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Мы хотим иметь отношения сотрудничества, президент хочет работать с Россией", - сказал он.

По словам заместителя пресс-секретаря, отношения между Россией и США полностью зависят от российского лидера Владимира Путина и членов его правительства. Дополнительных пояснений Радж Шах не дал, однако можно догадаться, что под этим имеется в виду. США хотят, чтобы Россия послушно исполняла все требования Запада, и тогда, может быть, получит его одобрение. Сами США, судя по всему, никаких шагов навстречу России делать не собираются.

"Наши отношения с Россией, честно говоря, зависят от российского правительства, Владимира Путина и других членов руководства страны", - отметил Радж Шах, снимая тем самым с Белого дома всю ответственность за ухудшающиеся международные отношения.