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Белый дом: США хотят дружить с Россией, но призывают других этого не делать
27 марта 2018, 02:09 • 50 • Политика
Трамп призвал лидеров остальных стран присоединиться к высылке дипломатов.
Президент США призвал мировых лидеров присоединиться к акции по высылке российских дипломатов. При этом глава государства хочет сотрудничества с Россией, заявил на брифинге в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
По словам заместителя пресс-секретаря, отношения между Россией и США полностью зависят от российского лидера Владимира Путина и членов его правительства. Дополнительных пояснений Радж Шах не дал, однако можно догадаться, что под этим имеется в виду. США хотят, чтобы Россия послушно исполняла все требования Запада, и тогда, может быть, получит его одобрение. Сами США, судя по всему, никаких шагов навстречу России делать не собираются.
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