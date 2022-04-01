Белый дом: США готовы потратить последние резервы нефти

Штаты заявили, что уже ведут обсуждение с властями КНР и Индии по поводу высвобождения нефти из их резервов. По заявлению Белого дома, страны к этому готовы.

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что из стратегических резервов страны каждый день намерены высвобождать один миллион баррелей нефти. Так власти решили держаться на плаву, пока не закончатся перебои с поставками топлива. Уж очень дорог стал бензин на американских автозаправках. Народ ропщет. Пока план прописан на полгода. Причём последовать их примеру Штаты просят Китай и Индию.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза, это необходимо для увеличения объёмов предложения на рынке.

"Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства, Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать", - отметил он.

Диз добавил, что аналогичные переговоры с Индией показали их готовность присоединиться к высвобождению нефти из резервов.

При этом власти США умалчивают о том, что все попытки Белого дома договориться с ведущими экспортёрами нефти, к примеру Саудовской Аравией, об увеличении добычи обернулись провалом.