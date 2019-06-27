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Белый дом сообщил о времени встречи Трампа и Путина в Осаке

27 июня 2019, 08:54  •  107 • Политика
Стало известно время встречи президентов США и России. Переговоры состоятся в пятницу, 28 июня, в 14 часов по местному времени (8 утра по мск). Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.
Встреча лидеров двух стран пройдёт на полях саммита G20 в Осаке, сообщает агентство Reuters.
По словам американского лидера, он ожидает "хорошего разговора" с президентом России в Осаке. При этом он не стал распространяться, о чём будет вестись разговор. На вопрос журналистов, намерен ли он поднимать тему приписываемого России вмешательства в американские выборы, американский лидер жёстко заявил: "Не ваше дело, что я ему скажу".
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что беседа может продлиться около часа. Зал для переговоров выбрала американская сторона. Говорить станут о стратегической стабильности, в том числе в контексте региональных конфликтов - в Сирии, на Украине, в Венесуэле или, например, в Афганистане. Как добавил Ушаков, "многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу". Фактически это и есть секрет успеха.

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