Белый дом сообщил о времени встречи Трампа и Путина в Осаке

Встреча лидеров двух стран пройдёт на полях саммита G20 в Осаке, сообщает агентство Reuters.

По словам американского лидера, он ожидает "хорошего разговора" с президентом России в Осаке. При этом он не стал распространяться, о чём будет вестись разговор. На вопрос журналистов, намерен ли он поднимать тему приписываемого России вмешательства в американские выборы, американский лидер жёстко заявил: "Не ваше дело, что я ему скажу".

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что беседа может продлиться около часа. Зал для переговоров выбрала американская сторона. Говорить станут о стратегической стабильности, в том числе в контексте региональных конфликтов - в Сирии, на Украине, в Венесуэле или, например, в Афганистане. Как добавил Ушаков, "многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу". Фактически это и есть секрет успеха.