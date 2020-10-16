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Белый дом сказал Путину "нет"

16 октября 2020, 23:40  •  47 • Политика
Президент России предложил продлить ещё на один год действующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). При этом ни о каких дополнительных условиях российский лидер не говорил. Белый дом сказал Путину "нет".
ДСНВ был подписан ещё в 2010 году. Россия и Соединённые Штаты, согласно условиям соглашения, обязались сократить свои стратегические наступательные вооружения. В документе прописано, какое максимальное количество тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также пусковых установок и боезарядов к ним может быть у каждой из стран.
Белый дом сказал Владимиру Путину "нет" о его идее продлить хотя бы на год действующий ДСНВ. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что эта инициатива "обречена на провал". Он заверил, что в Соединённых Штатах серьёзно относятся к контролю над вооружениями, заботясь о безопасности всего мира.
Вашингтон настаивает на замораживании ядерного потенциала. О'Брайен выразил надежду, что Москва изменит свою точку зрения в ближайшем будущем.
Первоначально ДСНВ был рассчитан на семь лет, но позднее продлевался. Срок действия нынешнего соглашения истекает 5 февраля 2021 года, если новый договор стороны не решат заключить раньше. Москва неоднократно призывала Вашингтон как можно быстрее решить вопрос. Владимир Путин чуть больше года назад в интервью отмечал, что без ДСНВ в мире вообще будут отсутствовать какие-либо инструменты, сдерживающие гонку вооружений.

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