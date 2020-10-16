Белый дом сказал Путину "нет"

ДСНВ был подписан ещё в 2010 году. Россия и Соединённые Штаты, согласно условиям соглашения, обязались сократить свои стратегические наступательные вооружения. В документе прописано, какое максимальное количество тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также пусковых установок и боезарядов к ним может быть у каждой из стран.

Белый дом сказал Владимиру Путину "нет" о его идее продлить хотя бы на год действующий ДСНВ. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что эта инициатива "обречена на провал". Он заверил, что в Соединённых Штатах серьёзно относятся к контролю над вооружениями, заботясь о безопасности всего мира.

Вашингтон настаивает на замораживании ядерного потенциала. О'Брайен выразил надежду, что Москва изменит свою точку зрения в ближайшем будущем.

Первоначально ДСНВ был рассчитан на семь лет, но позднее продлевался. Срок действия нынешнего соглашения истекает 5 февраля 2021 года, если новый договор стороны не решат заключить раньше. Москва неоднократно призывала Вашингтон как можно быстрее решить вопрос. Владимир Путин чуть больше года назад в интервью отмечал, что без ДСНВ в мире вообще будут отсутствовать какие-либо инструменты, сдерживающие гонку вооружений.