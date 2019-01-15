Белый дом рассказал, какая роль у Иванки Трамп в выборе претендента на должность главы Всемирного Банка

Представитель Белого дома Джессика Дитто заявила, что Иванка Трамп не является претендентом на пост главы Всемирного Банка. Она занимается другой работой, связанной с данной финансовой организацией.

Заместитель директора по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто выступила с официальным опровержением того, что Иванка Трамп, дочь американского президента, является кандидатом на пост президента Всемирного банка,

Издание Politico сообщило, что Дитто назвала сообщения о рассмотрении Иванки Трамп на эту должность не соответствующим действительности.

После чего представитель Белого Дома прояснила ситуацию: глава Минфина Стивен Мнучин и и. о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни обратились к дочере президента с просьбой помочь в отборе кандидата. По их мнению, она является хороши советником, так как тесно работала с руководством Всемирного банка в последнее время.

Ранее информагентство Nation News со ссылкой на издание Financial Times сообщило, что кандидатура старшей дочери американского президента 37-летней Иванки Трамп выдвинута на пост президента Всемирного банка. Помимо Иванки, на этот пост претендует также постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, а также замминистра финансов США Дэвид Мэлпас и руководитель Агентства США по международному развитию Марк Грин.