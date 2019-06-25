Белый дом раскрыл темы переговоров Трампа и Путина на саммите в Японии

По его словам, главными темами станут Украина, Иран, а также вопросы контроля над вооружениями. Коснутся президенты и сирийских проблем, передает Reiters.

Всего у американского президента на полях саммита запланировано восемь встреч, среди них – с Ангелой Меркель и Си Цзинином. Точные даты встреч пока не указываются. Представитель Белого дома объяснил этом тем, что "график Трампа пока окончательно не утвержден".

О своем намерении встретится с российским лидером в Японии, президент США заявил еще на прошлой неделе. "я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам удастся это сделать", - сказал он. Владимир Путин также предполагал, что в Осаке у него будет возможность переговорить с американским коллегой.