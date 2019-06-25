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Белый дом раскрыл темы переговоров Трампа и Путина на саммите в Японии

25 июня 2019, 08:09  •  48 • В мире
Представитель Белого дома подтвердил встречу президентов США и России на саммите "большой двадцатки", который пройдет в японской Осаке и рассказал, о чем будут беседовать лидеры двух стран.
По его словам, главными темами станут Украина, Иран, а также вопросы контроля над вооружениями. Коснутся президенты и сирийских проблем, передает Reiters.
Всего у американского президента на полях саммита запланировано восемь встреч, среди них – с Ангелой Меркель и Си Цзинином. Точные даты встреч пока не указываются. Представитель Белого дома объяснил этом тем, что "график Трампа пока окончательно не утвержден".
О своем намерении встретится с российским лидером в Японии, президент США заявил еще на прошлой неделе. "я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам удастся это сделать", - сказал он. Владимир Путин также предполагал, что в Осаке у него будет возможность переговорить с американским коллегой.

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