Белый дом раскололся на два лагеря из-за давления на Россию

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Администрация Байдена никак не может решить, что делать с санкциями против Москвы

США хотят объявить новые рестрикции против России 2 июня. Однако пока власти страны не могут прийти к единому мнению, что именно делать с этими ограничительными мерами. Как узнало издание Financial Times, администрация американского президента Джо Байдена разделилась на два лагеря из-за разных подходов к этому вопросу.

Первая группа ратует за жесткие санкции. Другая, в которой оказались простые бюрократы – работники Минфина и Госдепа, настроена менее решительно. Сотрудники этих ведомств выступают за введение ограничений, но боятся навредить своей же стране, а также переживают за эффективность санкций. Неготовые к слишком жестким мерам американские чиновники указывают на ситуацию 2018 года. Тогда США ополчились против бизнесмена Олега Дерипаски и его компании "Русал". Алюминий тут же подскочил в цене из-за санкций. В результате рестрикции отменили после "косметической перетасовки" акций в компании.

В первой же группе оказалась Виктория Нуланд, которая может стать замгоссекретарем по политическим вопросам. Она считает, что Вашингтон не должен оглядываться на Европу в вопросе рестрикций.

Пока же над проектом фактических рестрикций корпят советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг, которая занимается вопросом недавних кибератак, и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл.

При этом, как пишет издание, сам президент США аккуратно подходит к вопросу объявления новых ограничительных мер. Он не хочет вводить их против бизнесменов и чиновников высокого ранга. Байдена беспокоит тот факт, что ввести санкции легко, а вот отменить – практически невозможно, даже если это будет крайне необходимо, чтобы улучшить патовую ситуацию.