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Белый дом пригрозил Китаю "ответными мерами" за отказ от уничтожения экономики России

08 марта 2022, 05:30  •  100 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о принятии мер против Китая, если КНР откажется вводить санкции против России.
США угрожают Китаю "ответными мерами", если КНР не поддержит пакет санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщают РИА Новости.
Пресс-секретарь американского правительства не стала уточнять, чем именно Соединенные штаты могут навредить Китаю, если он не будет участвовать
"Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут основания для определенных шагов", — сказала Псаки.
Китай пока не намерен использовать санкции против России, несмотря на требования Запада.
Между тем, 7 марта конгресс США поддержал остановку торговых отношений с Москвой. Это так называемые "крайние санкции". Под них попала и Беларусь. Поводом стала спецоперация по демилитаризации на Украине.
Также накануне стало известно, что Южная Корея расширяет список санкций против России. Сеул решил остановить все банковские операции с ЦБ России, заявили в МИД республики.

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