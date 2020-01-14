Белый дом поймали на "фейке о первом снеге" в Вашингтоне

Картинка, на которой изображен Белый дом под хлопьями падающего снега, появилась в Twitter 12 января в 20:55 по местному времени. Пользователи Сети были очень удивлены: ведь, судя по метеосводке, в американской столице в это время столбики термометров поднялись выше 11 градусов по Цельсию (более 50 градусов по Фаренгейту).

Кроме того, первый снег в Вашингтоне действительно выпал, но на пять дней раньше, как отметили возмущенные пользователи Сети.

"Это официальный аккаунт Белого дома, мы вправе ожидать, что размещенная здесь информация будет достоверной. Но, как оказалось, некомпетентность процветает и здесь", - написала @jewellzz_c.

"Эта фотография была сделана несколько дней назад, когда снег в Вашингтоне действительно шел. Просто у Трампа и его помощников нет кнопки "поделиться", поэтому фотография и появилась спустя почти неделю", - предположил @sgarber15.

"Нынешняя, по большей части солнечная и теплая погода более уместна для апреля, а не января", - язвительно прокомментировала редакция Washington Post. Не забыли и чиновников, которых раскритиковали за то, что фотография были слишком откровенно "отфотошоплена".