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Белый дом потребовал от России "изменить свое поведение"
15 марта 2018, 23:39 • 122 • Политика
До тех пор, пока Россия не "изменит своего поведения", США будут действовать по отношению к ней "крайне жестко", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
В Белом доме заявили, что пока Россия "не изменит своего поведения" на международной арене, США будут действовать в ее отношении чрезвычайно жестко. С таким заявлением выступила в четверг официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
При этом Сандерс отметила, что данный курс не отменяет возможности позитивного взаимодействия с Россией по ряду вопросов. Так, она напомнила, что ранее президент Трамп говорил, что готов сотрудничать с Москвой для того, чтобы противостоять угрозам мировой безопасности - таким, к примеру, как Северная Корея.
После этого один из присутствующих в зале представителей прессы спросил, является ли российский президент Владимир Путин "другом или врагом" Америки. Ответ на этот вопрос, пояснила Сандерс, может дать только сама Россия и ее руководство.
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