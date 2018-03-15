Белый дом потребовал от России "изменить свое поведение"

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До тех пор, пока Россия не "изменит своего поведения", США будут действовать по отношению к ней "крайне жестко", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

В Белом доме заявили, что пока Россия "не изменит своего поведения" на международной арене, США будут действовать в ее отношении чрезвычайно жестко. С таким заявлением выступила в четверг официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

При этом Сандерс отметила, что данный курс не отменяет возможности позитивного взаимодействия с Россией по ряду вопросов. Так, она напомнила, что ранее президент Трамп говорил, что готов сотрудничать с Москвой для того, чтобы противостоять угрозам мировой безопасности - таким, к примеру, как Северная Корея.

"Но президент также показал, что он действует крайне жестко по России, в особенности вы это видели сегодня в российских санкциях", - подчеркнула Сандерс во время брифинга для журналистов.

После этого один из присутствующих в зале представителей прессы спросил, является ли российский президент Владимир Путин "другом или врагом" Америки. Ответ на этот вопрос, пояснила Сандерс, может дать только сама Россия и ее руководство.

"Они должны решить, хотят ли они быть хорошим или плохим актором. Я думаю, что вы можете судить по тем действиям, которые мы предприняли, мы будем действовать жестко", - цитирует слова представителя Белого дома РИА Новости.