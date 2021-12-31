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Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
31 декабря 2021, 00:40 • 118 • Политика
В США продемонстрировали фото американского лидера в момент телефонных переговоров с Владимиром Путиным.
Президенты США и России проводят телефонные переговоры. Разговор Владимира Путина и Джо Байдена начался в 23.35 по московскому времени.
Белый дом продемонстрировал кадры с переговоров. На этот раз американский лидер обошелся без "свиты". На фото заснято, как Байден по телефону беседует с коллегой из России.
Отмечается, что американский лидер общается с Путиным из своего дома в Делавэре.
Напомним, что телефонный звонок двух лидеров проходит в закрытом для прессы режиме. В США сообщили, что по итогам переговоров будет распространено письменное заявление.
Это уже вторая беседа двух президентов за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста, они продлились два часа.
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