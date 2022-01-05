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Белый дом по-хамски ответил на предложения России по безопасности
05 января 2022, 21:15 • 407 • Политика
В США заявили, что не намерены отвечать на предложения России по гарантиям безопасности пункт за пунктом.
В Белом доме по-хамски ответили на предложение обсудить гарантии безопасности, предложенные Россией. В преддверии раунда переговоров американская сторона указала, что обсуждение по пунктам вестись не будет.
В то же время представители Белого дома указали, что готовы обсудить с Москвой "темы вторжений в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории".
В США не преминули добавить, что считают прогресс на переговорах с Россией возможным.
Телеведущий Владимир Соловьёв не сдержался после таких заявлений из Белого дома. Он указал, что представитель администрации США попросту хамит в адрес России. "Конструктивненько", - язвительно добавил он.
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