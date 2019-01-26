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Белый дом объявил о завершении шатдауна
26 января 2019, 09:24 • 112 • Политика
Пресс-служба Белого дома заявила о подписании президентом Дональдом Трампом законопроекта, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Это означает прекращение шатдауна.
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект, по которому должны быть предоставлены бюджетные средства для восстановления работы федерального правительства. Это должно произойти до 15 февраля.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, формально работа всех ведомств восстановлена.
Госслужащие вскоре получат свои зарплаты, которые они не получали на протяжении всего шатдауна.
"Шатдаун", или приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств, продолжался в США с 22 декабря, финансирования была лишена треть ведомств.
Такие как, Госдеп, министерство финансов, торговли и внутренней безопасности, NASA.
За время пока госслужащие оставались без заработанной платы, в штате Теннесси произошел беспрецедентный по доброте и солидарности инцидент. Сирийский беженец Яссин Теру, владелец ресторана Yassin’s Falafel House, объявил, что все госслужащие, не получающие зарплату могут бесплатно есть в его заведениях. BBC сфотаграфировало очередь из желающих воспользоваться предложением фалафельной Яссина.
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