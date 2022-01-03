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Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
03 января 2022, 02:45 • 146 • Политика
Телефонные переговоры президентом США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялись. Информацию об этом подтвердил Белый дом.
В заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки говорится, что президент США Джо Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и "ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнёры ответят решительно, если Россия продолжит "вторжение" на Украину".
В том же заявлении оговаривается, что оба лидера "выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".
Кроме того, в Киеве вновь услышали американское обещание о том, что принцип "ничего об Украине без Украины" по прежнему в силе, как и приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Незалежной.
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