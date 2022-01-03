Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"

Телефонные переговоры президентом США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялись. Информацию об этом подтвердил Белый дом.

В заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки говорится, что президент США Джо Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и "ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнёры ответят решительно, если Россия продолжит "вторжение" на Украину".

В том же заявлении оговаривается, что оба лидера " выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".