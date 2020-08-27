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Белый дом обрушился с обвинениями: Русские спровоцировали ДТП в Сирии

27 августа 2020, 19:10  •  88 • В мире
В США обвинили российскую сторону в провоцировании ДТП в Сирии. Как говорится в сообщении Белого дома, якобы с нашей стороны было нарушение протоколов деконфликтинга.
Американцы обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии. Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота, во вторник, 25 августа, в ДТП пострадали американские военные.
По утверждениям американцев, русские спровоцировали этот инцидент возле населённого пункта Дерик на северо-востоке САР. Российская техника врезалась в бронеавтомобиль, уточняют в Белом доме.
Отмечается, что в аварии пострадали военнослужащие США.
Представитель Белого дома напоминает, что Россия и США в конце прошлого года утвердили протоколы деконфликтинга. И нынешний инцидент является нарушением, передаёт ТАСС.
Кроме того, в Вашингтоне указывают, что у них есть "неотъемлемое право на самооборону", но эскалации конфликта они не хотят, сообщает "РИА Новости".
Напомним, что после новостей о жёсткой стычке между американцами и русскими стало известно о разговоре глав штабов РФ и США: глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли связался с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Детали разговора не разглашались.

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