Белый дом обрушился с обвинениями: Русские спровоцировали ДТП в Сирии

Американцы обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии. Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота, во вторник, 25 августа, в ДТП пострадали американские военные.

По утверждениям американцев, русские спровоцировали этот инцидент возле населённого пункта Дерик на северо-востоке САР. Российская техника врезалась в бронеавтомобиль, уточняют в Белом доме.

Отмечается, что в аварии пострадали военнослужащие США.

Представитель Белого дома напоминает, что Россия и США в конце прошлого года утвердили протоколы деконфликтинга. И нынешний инцидент является нарушением, передаёт ТАСС.

Кроме того, в Вашингтоне указывают, что у них есть "неотъемлемое право на самооборону", но эскалации конфликта они не хотят, сообщает "РИА Новости".

Напомним, что после новостей о жёсткой стычке между американцами и русскими стало известно о разговоре глав штабов РФ и США: глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли связался с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Детали разговора не разглашались.