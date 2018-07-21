Белый дом не планирует поддерживать предложение о референдуме на востоке Украины

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ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Белый дом не планирует поддерживать проведение референдума на востоке Украины. Об этом в пятницу ТАСС заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Гарретт Маркис.

"Эти соглашения [минские договоренности] не допускают возможность проведения референдума", - заявил он. "Более того, организация так называемого референдума не неконтролируемой властями части Украины не будет легитимна", - подчеркнул Маркис.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных лиц, присутствовавших на выступлении президента России Владимира Путина на совещании послов и постоянных представителей в Москве, сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер якобы предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры президентов России и США. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа главой государства в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.