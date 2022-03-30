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Белый дом назвал условия для новой очной встречи Байдена и Путина
30 марта 2022, 03:00 • 65 • Политика
В Белом доме назвали условия, при которых может пройти новая очная встреча президентов США и России.
В США заявили, что не исключают в будущем новой встречи президентов Байдена и Путина. Однако такая встреча будет возможна только после "значимой деэскалации" ситуации на Украине.
Отвечая на вопрос о готовности лидера США встретиться с президентом России, представитель Белого дома Кейт Бедингфилд заявила: "Думаю, он (Байден - ред.) довольно ясно сказал, что это будет зависеть от того, о чём захочет поговорить господин Путин".
- цитирует ТАСС слова Бедингфилд.
Ранее сам глава Белого дома, после того как его призывы в Европе к смене власти в России вызвали дипломатический скандал, заявил, что не исключает в будущем новой очной встречи с президентом России. По словам Байдена, вероятные переговоры будут зависеть от их повестки.
Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине по уничтожению военной инфраструктуры, а также ликвидации бандеровских нацистских банд. В ответ на это США и страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции, фактически начав экономическую войну. Путин позднее оценил санкции стран Запада как агрессию против России.
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