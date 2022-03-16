|
Белый дом назвал условие для переговоров России и США на высшем уровне об Украине
16 марта 2022, 03:50 • 30 • Политика
Американские власти готовы пойти на прямые контакты с Москвой вплоть до высшего уровня.
Американские власти рассчитывают на переговоры с Россией, вплоть до высшего уровня. Условие для этого назвал представитель госдепа США Нед Прайс на брифинге 15 марта.
По словам Прайса, Белый дом готов на прямые контакты с Кремлем, если станет ясно, что это поможет в решении украинского вопроса.
"Если мы определим, что наше участие на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, мы абсолютно готовы", - сказал журналистам во вторник Прайс.
Один из репортеров спросил представителя госдепа о том, были ли уже подобные переговоры с момента начала спецоперации России на Украине. Чиновник ответил, что с Москвой контактировали союзники США, но это ни к чему не привело.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что переговоры Москвы и Вашингтона пока не планируются.
Сейчас в Киеве находится европейская делегация. Лидеры трех стран встретились с Владимиром Зеленским. После этой встречи вице-премьер Польши Качиньский предложил ввести на Украину вооруженную миссию НАТО.
Подпишитесь на нас
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2022, 02:15
|
15 марта 2022, 09:10
|
15 марта 2022, 12:40
|
09 марта 2022, 04:15
|
11 марта 2022, 01:50
|
11 марта 2022, 00:05
|
11 марта 2022, 01:50