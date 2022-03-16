Белый дом назвал условие для переговоров России и США на высшем уровне об Украине

Американские власти готовы пойти на прямые контакты с Москвой вплоть до высшего уровня.

Американские власти рассчитывают на переговоры с Россией, вплоть до высшего уровня. Условие для этого назвал представитель госдепа США Нед Прайс на брифинге 15 марта.

По словам Прайса, Белый дом готов на прямые контакты с Кремлем, если станет ясно, что это поможет в решении украинского вопроса.

"Если мы определим, что наше участие на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, мы абсолютно готовы" , - сказал журналистам во вторник Прайс.

Один из репортеров спросил представителя госдепа о том, были ли уже подобные переговоры с момента начала спецоперации России на Украине. Чиновник ответил, что с Москвой контактировали союзники США, но это ни к чему не привело.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что переговоры Москвы и Вашингтона пока не планируются.