Белый дом назвал учения России и Белоруссии "эскалацией вокруг Украины"

Американский Белый дом в среду назвал совместные учения России и Белоруссии "эскалацией вокруг Украины".

С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель администрации президента США Джен Псаки.

Очевидно, что эти действия направлены на эскалацию, а не на деэскалацию. Мы, конечно, следим за развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнёров по НАТО,

- отметила она.

Таким образом, русско-белорусские учения в теории могут стать предлогом для введения новых санкций, которые американские власти обещали использовать в случае ухудшения ситуации на Украине.

Отметим, что на днях Псаки заявляла о готовности США начать принимать украинских беженцев, если начнётся война. Официальный представитель Белого дома также не исключила, что обострение ситуации на Украине приведёт к дефициту газа и нефти.

Американская пресса последние три месяца распространяет слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Несмотря на то что Москва уже неоднократно их опровергала, западные издания и политики продолжают разжигать панику, угрожая России "небывалыми" санкциями.