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Белый дом назвал учения России и Белоруссии "эскалацией вокруг Украины"
09 февраля 2022, 23:15 • 32 • Политика
Американский Белый дом в среду назвал совместные учения России и Белоруссии "эскалацией вокруг Украины".
С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель администрации президента США Джен Псаки.
- отметила она.
Таким образом, русско-белорусские учения в теории могут стать предлогом для введения новых санкций, которые американские власти обещали использовать в случае ухудшения ситуации на Украине.
Отметим, что на днях Псаки заявляла о готовности США начать принимать украинских беженцев, если начнётся война. Официальный представитель Белого дома также не исключила, что обострение ситуации на Украине приведёт к дефициту газа и нефти.
Американская пресса последние три месяца распространяет слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Несмотря на то что Москва уже неоднократно их опровергала, западные издания и политики продолжают разжигать панику, угрожая России "небывалыми" санкциями.
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