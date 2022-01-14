|
Белый дом нашёл изъян в проекте санкций против "Северного потока - 2"
14 января 2022, 01:15 • 104 • Политика
Предложенный сенатором Тедом Крузом проект санкций против ответственных за "Северный поток - 2" не нашёл положительного отклика в администрации США.
В Белом доме считают нецелесообразной идею ввести санкции против "Северного потока - 2". Соответствующий проект рестрикций представил ранее сенатор Тед Круз. Однако у действующей администрации к пакету ограничений нашлись вопросы.
В заявлении Белого дома говорится, что администрация категорически против законопроекта, поскольку вряд ли он поможет Украине. В то же время этот закон "подорвёт единство европейских союзников".
Ранее с подобным прогнозом выступали источники The Washington Post. В публикации издания говорилось, что предложенные Крузом меры "не сдержат Россию", но ослабят позиции США и их союзников.
При этом накануне в СМИ появилась информация, что администрация США выступает с положительным откликом на предложенный сенатором-демократом Робертом Менендесом законопроект о санкциях против России в случае гипотетического "вторжения РФ на территорию Украины".
Источник в правительстве страны сообщил, что США намерены избежать любых перебоев на энергетическом рынке в случае введения санкций против России из-за гипотетической "агрессии Москвы против Киева".
Подпишитесь на нас
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 января 2022, 09:45
|
10 января 2022, 09:45
|
08 января 2022, 18:05
|
09 января 2022, 09:15
|
12 января 2022, 01:25
|
11 января 2022, 06:45
|
08 января 2022, 06:25