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Белый дом начал торговать монетами в честь встречи Путина и Трампа - с тремя опечатками

06 ноября 2018, 15:24  •  86 • Политика
Монету в честь хельсинкского саммита Путина и Трампа для официального магазина сувениров в Белом доме отчеканили с тремя ошибками в надписях на русском языке.
В официальном магазине сувениров в американском Белом доме начали торговать памятными монетами, отчеканенными в честь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Надписи на них выполнены на английском и русском языках, причем на русском допущены сразу три опечатки.
На лицевой стороне памятной монеты изображены президенты России и США на фоне национальных флагов, на обратной стороне — кафедральных собор в Хельсинки, неподалеку от которого проходили переговоры Путина и Трампа.
В надписях на русском языке сделаны сразу три ошибки - "ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельписнкий саммит".
Стоимость каждой из лимитированной серии монет составляет 100 долларов. При покупке также выдается сертификат подлинности.
Ранее Белый дом отчеканил еще несколько таких памятных монет. Одна из них была посвящена выходу монографии «Президент Дональд Трамп: исследование гения».

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