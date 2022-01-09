Белый дом готовит новые санкции против России: "Коснутся отраслей, излюбленных Путиным" - NYT

Если Россия нападёт на Украину, США немедленно накажут её, введя новые санкции, - об этом пишут авторы The New York Times. Известно, что санкции должны затронуть "излюбленные Путиным" отрасли - военную и аэрокосмическую.

Журналисты NYT поделились с читателями сведениями о том, что в случае вторжения русской армии на территорию Украины Белый дом намерен ввести новые санкции против России. В частности, будет полностью запрещён ввоз в нашу страну любой американской электроники.

Информацию о таких планах сообщили авторам некие неназванные чиновники. Они уточнили, что в последние дни США обсуждали с союзниками разные варианты давления на Россию. Например, Америка может не только ввести запрет на ввоз в Россию американских технологий, но и отключить крупнейшие русские банки от глобальной системы.

Кроме того, если Кремль решит начать военные действия на Украине, Белый дом начнёт снабжать украинских "партизан" оружием для борьбы с "захватчиками".

По данным авторов статьи, технологические санкции коснутся и "излюбленных Путиным" отраслей, в частности, аэрокосмической и военной. В статье NYT уточняется, что именно эти сферы приносят правительству России основной доход. По плану США, основное внимание будет уделено русским истребителям, зенитным, противоспутниковым и космическим системам, а также другим разработкам.