Белый дом эвакуировать, людей не пускать: О письме сотрудникам после народного бунта сообщил CNN

Сотрудники Белого дома получили письма с просьбой не выходить на работу, если это возможно. В качестве причины указываются продолжающиеся демонстрации.

"На территории Белого дома в настоящее время поддерживается режим повышенной безопасности", - цитирует текст письма CNN.

Сопровождавшиеся стычками с сотрудниками правоохранительных органов акции протеста последние два дня проходили перед Белым домом. Так, вечером в субботу в Вашингтоне увеличили число силовиков на улицах, а находящиеся рядом с Белым домом кварталы оцепили.

Сначала акция носила мирный характер, однако к вечеру начались стычки. Периодически в стражей правопорядка также летели петарды. Полицейские закрывались от летевших в них предметов щитами, однако по мере того как ситуация накалялась, стали в ответ обстреливать протестующих так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество.