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Белый дом эвакуировать, людей не пускать: О письме сотрудникам после народного бунта сообщил CNN
01 июня 2020, 20:55 • 84 • В мире
Сотрудникам Белого дома разослали письма после народного бунта, в которых их просят не приходить на работу, сообщил CNN. Отмечается, что на территории комплекса поддерживается режим повышенной безопасности.
Сотрудники Белого дома получили письма с просьбой не выходить на работу, если это возможно. В качестве причины указываются продолжающиеся демонстрации.
"На территории Белого дома в настоящее время поддерживается режим повышенной безопасности", - цитирует текст письма CNN.
Сопровождавшиеся стычками с сотрудниками правоохранительных органов акции протеста последние два дня проходили перед Белым домом. Так, вечером в субботу в Вашингтоне увеличили число силовиков на улицах, а находящиеся рядом с Белым домом кварталы оцепили.
Сначала акция носила мирный характер, однако к вечеру начались стычки. Периодически в стражей правопорядка также летели петарды. Полицейские закрывались от летевших в них предметов щитами, однако по мере того как ситуация накалялась, стали в ответ обстреливать протестующих так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество.
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