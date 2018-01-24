Белый дом без денег и «сальвадорские бродячие муравьи»

Что ж, американцев можно в очередной раз поздравить: с утра воскресенья 21 января правительственные организации США остались без зарплаты, большая часть служащих отправлена в неоплачиваемые отпуска, «у станка» остаются только безопасность и экстренные службы, которым «заплатят позже»… Причина старая и простая, она напоминает бородатый анекдот: Сенат не согласовал проект бюджета на 2018 год и не принял резолюцию об очередном продлении временного финансирования федерального правительства, оставив Белый дом без денег.

Ненадолго. Для богатой Америки такая мелочь, как отсутствие на протяжении нескольких дней согласия в том, сколько миллиардов долларов потратить за год, дело несущественное. Не в первый раз – в восемнадцатый. В последний раз при Обаме в 2014 году американское правительство просидело без денег 16 дней – и ничего. Подумаешь, посетители национальных парков останутся без туалетов, а туристы не попадут в Национальный музей авиации и космонавтики. Почту будут носить как прежде, самолёты – как прежде летать, пограничники – патрулировать границу.

Как скрупулёзно подсчитало финансовое агентство Вloomberg, Министерство финансов США отправило по домам 88268 человек – 83 процента своих работников. Перестали работать Комитет по торговле товарными фьючерсами, что не очень обременит подавляющую часть населения страны, Национальный совет по трудовым отношениям, Бюро по землепользованию, Федеральное управление авиацией, министерство юстиции, правительство перестало выдавать карточки социального обеспечения. Министерство труда, как и другие федеральные службы, остановило программы помощи, защищающие права наёмных работников. Наполовину обезлюдел Департамент здравоохранения и социальных служб. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов теперь не способно гарантировать безопасность пищевых продуктов, питания и косметики. Даже великий Уолл-стрит остался при 300 служащих против обычных 4600.

А самым больным оказалось обрезание канцелярии президента США: из 1715 её работников в понедельник, 22 января, вышли на работу только 659. В Белом доме из 371 – только 152. Эти цифры значат, что, пока не будет принят бюджет-2018, президент будет лишен возможности влиять на экономику и финансы – фактически отстранён от власти. Для чего?

Понятно, что к этому стремится потерявшая Белый дом группировка Демократической партии. Она умело проводит атаку на имидж президента США, подвесив планы Дональда Трампа на ниточке очередного «продления временного финансирования федерального правительства».

Формальным поводом для отказа в согласовании бюджета начавшегося года стала принятая при Обаме и ставшая скандальной программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними, Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Однако прежде, чем вникать в её детали, полезно знать, что связывает программу с Mara Salvatrucha (MS-13), или «бригадой сальвадорских бродячих муравьёв» – хорошо организованной, крупной и одной из самых жестоких международных преступных группировок, действующей в Соединённых Штатах, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале. Согласно оценкам ФБР, пишет британская The Sun, «сегодня в банде как минимум 10 000 членов в 46 штатах США… Девиз MS-13 – «убивать, красть, насиловать, контролировать». Банда набирает подростков, которые должны вытерпеть 13 секунд побоев и совершить преступление, часто убийство, чтобы стать членами». Именно программе DACA и обязаны граждане Соединённых Штатов проникновением банды в страну.

Всё просто: в ходе второй избирательной кампании летом 2012 года Бараку Обаме напомнили про обещанную им легализацию 12 миллионов нелегалов с юга. Чтобы перехватить в гонке с Миттом Ромни голоса латиноамериканцев, Обама в обход Конгресса, который никогда бы не пошёл на принятие закона о легализации нелегальных иммигрантов, заключил сделку с тогдашней главой Департамента национальной безопасности (DHS) Джанет Наполитано о легализации части нелегалов – так появилась программа DACA, под которую по преимуществу попали мексиканцы, сальвадорцы и гватемальцы, незаконно проникшие в США.

Что для этого было нужно? Быть моложе 31 года на день начала программы 15 июня 2012 года; попасть в США без документов до возраста в 16 лет; жить в США постоянно, иметь среднее или высшее образование и не быть осуждённым за преступления.

С тех пор право на работу и защиту от депортации получили 850 тысяч нелегалов. Все они «были», «жили», «имели» и «учились». Большинство – с поддельными дипломами об образовании и поддельными документами. Служба гражданства и иммиграции (USCIS) не стала проверять эти данные, поскольку проверить их невозможно – абсолютное большинство нелегалов, написавших заявления в DACA, просто не числилось в федеральных базах данных и базах данных штатов.

Зато они помогли Бараку Обаме обскакать в предвыборной гонке Митта Ромни. Правда, теперь американская полиция никак не может «обскакать» «бригаду сальвадорских бродячих муравьёв». И идея нового президента США о строительстве гигантской стены на границе с Мексикой возникла не от вздорного характера Трампа.

Конечно, не сегодня-завтра американские демократы, зафиксировав успех, пропустят в Конгрессе программу временного финансирования администрации, но драка вокруг DACA этим не завершится. Она будет жестокой, потому что для демократических «ослов» 850 тысяч голосов на выборах в ноябре 2020 года жизненно важны, чтобы взять реванш над республиканскими «слонами», – и реванш должен быть убедительным. Закрой Трамп DACA – и демократы потеряют не только нелегалов-счастливчиков, но и весь латиноамериканский электорат, заменить который некем.