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«Белым лебедям» продлят жизнь
29 июня 2018, 19:54 • 105 • В России
Об этом заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Военный министр подчеркнул, что и Ту-160 ( «белый лебедь»), и Ту-95МС после модернизации, которую проводит с грозными машинами акционерное общество «Туполев», не только продлят срок службы, но и улучшат ряд характеристик.
А к нашей орбитальной группировке вскоре должны присоединиться четыре новых космических аппарата, чья задача - картография и дистанционное зондирование. По заказу Минобороны их сейчас строят в ракетно-космическом центре «Прогресс». Уже существующие спутники модернизируют - только с использованием российских элементов.
Кроме того, глава оборонного ведомства подчеркнул, что для решения социальных вопросов делается макисмум: несмотря на банкроство крупного застройщика, Минобороны за три года сдало в эксплуатацию 43 жилых дома только в Москве. Только что семьи военных получили ключи в трех домах на севере и северо-западе столицы. А более четырех с половиной тысяч детей военнослужащих с начала года были приняты в детсады.
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