«Белым лебедям» продлят жизнь

Об этом заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Военный министр подчеркнул, что и Ту-160 ( «белый лебедь»), и Ту-95МС после модернизации, которую проводит с грозными машинами акционерное общество «Туполев», не только продлят срок службы, но и улучшат ряд характеристик.

А к нашей орбитальной группировке вскоре должны присоединиться четыре новых космических аппарата, чья задача - картография и дистанционное зондирование. По заказу Минобороны их сейчас строят в ракетно-космическом центре «Прогресс». Уже существующие спутники модернизируют - только с использованием российских элементов.

Кроме того, глава оборонного ведомства подчеркнул, что для решения социальных вопросов делается макисмум: несмотря на банкроство крупного застройщика, Минобороны за три года сдало в эксплуатацию 43 жилых дома только в Москве. Только что семьи военных получили ключи в трех домах на севере и северо-западе столицы. А более четырех с половиной тысяч детей военнослужащих с начала года были приняты в детсады.