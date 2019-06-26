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Белые сигнальные ракеты пущены, ВСУ уходят: В районе Станицы Луганской начался отвод сил

26 июня 2019, 19:54  •  136 • В мире
Народная милиция ЛНР и украинские силовики начали отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе. Ранее здесь собирались его произвести, но отвод неоднократно срывался.
Стало известно, что Народная милиция Луганской народной республики сейчас приступила к отводу сил в районе Станицы Луганской. Отмечается, что представители Народной милиции ЛНР и украинских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, которые обозначают готовность начать разведение.
"СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций, - рассказал офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов, его цитирует РИА Новости.
Напомним, что три года назад контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в ЛДНР. Ранее состоялся отвод сил в районе сел Золотое и Петровское.
Что касается Станицы Луганской, то здесь отвод сил уже был сорван. Так, в начале июня подконтрольные Киеву военные обстреляли район Станицы Луганской.

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