«Белые розы» Порошенко не впечатлили Меркель

В Киеве завершилась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и украинского президента Петра Порошенко. Меркель пообещала продлить санкции против России и не признавать выборы в Донбассе

Автор:

Гасанов Камран

Визит Ангелы Меркель на Украину проходил в крайне напряженной атмосфере, связанной с уходом канцлера Германии с поста главы Христианско-демократического союза (ХДС) и выборами в Донбассе.

Отказ от поста председателя ХДС и канцлерства после 2021 года знаменует окончание эпохи Меркель, одной из важнейших вех в которой стал Евромайдан. Канцлер Германии и ее министры иностранных дел – Гидо Вестервелле и Франк-Вальтер Штайнмайер – активно поддерживали включение Украины в «Европейский дом» в рамках договора об ассоциации с ЕС.