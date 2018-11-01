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«Белые розы» Порошенко не впечатлили Меркель

01 ноября 2018, 21:39  •  153 • В мире
В Киеве завершилась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и украинского президента Петра Порошенко. Меркель пообещала продлить санкции против России и не признавать выборы в Донбассе
Автор:
Гасанов Камран
Визит Ангелы Меркель на Украину проходил в крайне напряженной атмосфере, связанной с уходом канцлера Германии с поста главы Христианско-демократического союза (ХДС) и выборами в Донбассе.
Отказ от поста председателя ХДС и канцлерства после 2021 года знаменует окончание эпохи Меркель, одной из важнейших вех в которой стал Евромайдан. Канцлер Германии и ее министры иностранных дел – Гидо Вестервелле и Франк-Вальтер Штайнмайер – активно поддерживали включение Украины в «Европейский дом» в рамках договора об ассоциации с ЕС.

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