Белые мишки запугали - "Арктика не их, вот и бесятся": Соцсети живо откликнулись на удивительное решение Facebook

Англоязычная страница одного из сайтов МИА "Россия сегодня" удалена Facebook - теперь в соцсети недоступны посты портала Arctic.ru. В пресс-службе агентства прокомментировали решение по просьбе РИА Новости. Подчёркивается, что сделанное вполне укладывается в картину мира, построенную сегодняшним Западом. По крайней мере, в части "понятия свободы слова".

"...она есть, но не для всех, а для российских ресурсов её вообще больше не существует", - говорится в сообщении.

Кроме того, в агентстве напомнили, что сначала закрывали отдельные страницы пользователей, а теперь Facebook "добрался до природы и белых мишек". В соцсетях прокомментировали решение примерно так же. Так, автор блога "Голос Мордора" написал:

"...Страница не политическая, она о природе, белых мишках и красотах Арктики. Но, видимо, даже белые медведи представляют угрозу мировой свободе и демократии. Так же, как и русская кухня".

Ему вторили подписчики:

"Это потому, что там все мишки - белые", - написал Телепень стоеросовый @stoerosoviy.

"Арктика не их, вот и бесятся", - добавил Михаил Г. @Michael_G_83.

"Фейсбук" - это цензура и манипуляции общественным мнением, свободной соцсетью его сейчас считает исключительно её владелец, остальные давно всё поняли..." - добавил Ed @Ed99357321.

"Любые медведи представляют угрозу. А тут ещё арктические красоты навевают жуткую тоску по арктическим богатствам", - иронизирует typical russian @typicalrussian3.

Фото: twitter.com/spacelordrock.