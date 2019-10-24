«Белые лебеди» над Черной Африкой

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ, вылетев из аэродрома Энгельса Саратовской области, приземлились на аэродроме Ватерклоф близ административной столицы ЮАР Претории. «Белые лебеди» летели более 13 часов, преодолев более 11 тыс. км. А в это время в Сочи открывался грандиозный саммит «Россия - Африка»...

Как заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, целью данного мероприятия является обмен опытом между летным составом двух стран, организация взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР, а также подготовка и совершенствование боевой выучки летных экипажей в выполнении полетов на длительные расстояния и в южных широтах.

Россия пошла

Напомним, что вместе со стратегическими ракетоносцами в ЮАР прибыли самолеты военно-транспортной авиации РФ Ил-62 и Ан-124 «Руслан». С помощью последнего «Белые лебеди» проводили дозаправку в воздухе. Примечательно, что на завершающих этапах полета наши самолеты в знак уважения сопровождались истребителями ВВС ЮАР. Авиагруппа ВКС РФ посещает Южную Африку в рамках заключенного летом 1995 года министерствами обороны России и ЮАР соглашения о военном сотрудничестве.

«Россия, что называется, пошла. А точнее, российский бизнес пошел в Африку, - считает президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов. - Ну и, видимо, для того, чтобы продемонстрировать то, что мы можем продать, в ЮАР и были посланы два стратегических ракетоносца Ту-160. Напомню, что кроме военной техники, нам в Африку и продавать-то, по сути, нечего, и например, та же нефть там не нужна. Вот мы и продемонстрировали такую красоту российского оружия.

Да, наверное, мы могли показать, скажем, работу С-300 или С-400, но полет стратегов в Африку - это упрощенный, но очень красивый вариант. К тому же, это дешевле: прилетели, посидели и улетели.

Понятно, что надо было чем-то привлечь и удивить гостей саммита «Россия – Африка», так сказать, лицом продемонстрировав свой товар. Так что визит этих самолетов и подкрепил наши возможности идти в Африку».

Понять и простить

Напомним, что накануне в Сочи открылся первый в истории, беспрецедентный по своим масштабам саммит «Россия-Африка». На мероприятие прибыли руководители всех 54 государств африканского континента, которые лично прилетели обсудить партнерство с нашей страной, а это технологии, строительство, оборона, атомная энергетика. Всего на этом форуме присутствуют более десяти тысяч гостей.

Примечательно, что гости, а особенно первые лица африканских государств аплодировали, когда Владимир Путин во время открытия саммита объявил, что России списала странам Африки долги на сумму 20 миллиардов долларов. По словам президента, таким образом наша страна облегчает долговое бремя стран Африки. Тут, наверное, любой зааплодирует, а не только представители стран Африки!

«Что касается списания 20 миллиардов долларов странам Африки, то это долги, оставшиеся еще со времен Советского Союза, - напоминает Леонид Ивашов. - Понятно, что при нашей нынешней олигархической экономике очень трудно или просто нереально выколотить какие-то долги, особенно в обстоятельствах, когда в Африке основные ниши занимают США, Великобритании и Китай, который там очень мощно работает, в том числе со своей технической продукцией.

Так что для того, чтобы олигархические компании России сегодня что-то могли заработать, африканском странам и списали советские долги, которые они никогда бы не отдали.

По сути, наша страна сегодня является частной корпорацией, поэтому деньги, вырученные от продажи наших вооружений, пойдут в казну частных корпораций.

Что касается новой предлагаемой нами продукции, в данном случае военной техники, то страны Африки платить теперь, естественно, будут, в том числе и кредитами, которые им щедро дает Китай.

Простить то, что не будет возвращено, наверное, лучше, учитывая будущее взаимодействия России и африканских стран».

Олигархические интересы

И все же Запад явно напрягся, причем не только от межконтинентального полета наших «Белых лебедей». Факт остается фактом - мало того, что Россия ставит перед собой четкие цели и успешно продвигает свои интересы в Африке, так она еще и планомерно осуществляет задуманное. Налицо абсолютное изменение нашей стратегии, в корне отличающейся от той, которая была во времена существования Советского Союза. Теперь Россия использует на африканском континенте только прагматичный подход.

Но еще больше Запад, пожалуй, напрягся оттого, что Южно-Африканская республика занимает стратегическое положение в южном полушарии. А что если Россия имеет намерения построить там авиабазу, либо пункт подскока дозаправки и техобслуживания. А если там вдруг там возникнет наша РЛС раннего предупреждения о ракетных пусках, поскольку основная подводная часть носителей баллистических ракет «Трайдент» располагается как раз в Индийском океане?

«ЮАР является членом группы БРИКС, а это возможная коалиция незападных цивилизаций, - напоминает Ивашов, - так что на эту страну мы делаем серьезную ставку. Что касается вопроса о нашей военной базе в ЮАР, то все свои базы мы, извините, профукали еще в 90-е годы. А вообще, важные стратегические точки находится, скорее, в районе Аденского залива. Например, в Сомали, в Бербере, в 60-70-х гг. прошлого века у нас была отличная военно-морская база на берегу этого залива. Также имелся так называемый учебный полигон морской пехоты на острове Сокотра в Аравийском море. Была у нас и стратегическая точка в Индонезии.

Что ж, сейчас все уже занято, и те же китайцы в районе Джибути поставили свою базу, так что они и контролируют Аденский залив. По сути, сегодня базы чаще всего создаются там, где имеется олигархические бизнес-интересы».