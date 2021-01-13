Белые хуже чёрных по всем параметрам: в команде Байдена очередной скандал

В материале Foxnews говорится о том, что в 1994 году Кларк написала письмо в Harvard Crimson в качестве президента Ассоциации чернокожих студентов, чтобы объяснить свои взгляды на расовую науку. В своей статье она привела якобы "доказательства" того, что чёрные превосходят белых по всем параметрам, начиная с умственных способностей и заканчивая физическими данными. По её словам, это якобы связано с тем, что у белых… не хватает меланина.

Она также отметила, что якобы чёрные дети намного быстрее белых малышей начинают ползать, сидеть, ходить, говорить и в целом развиваться.

"Это прямая цитата человека, которого Джо Байден собирается поставить во главе законов о гражданских правах в этой стране", - в недоумении отмечают авторы статьи в Foxnews.

"Говоря о безумии: в нормальной стране кто-то вроде Кристен Кларк был бы под следствием отдела гражданских прав, а не руководил им. Посмотрим, попадёт ли кандидатура Кларк в Сенат США. Если это произойдёт, у нас будут серьёзные неприятности", - отмечают авторы.