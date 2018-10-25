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«Белые каски» перевозят химоружие в малые населенные пункты Идлиба - ливанские СМИ

25 октября 2018, 23:54  •  49 • В мире
СМИ узнали о перевозке «Белыми касками» отравляющих веществ по Идлибу.
Сирийские боевики и активисты организации «Белые каски» переместили боевые отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет-Амуд в провинции Идлиб. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники в оккупированном боевиками городе.
Отмечается, что информаторам точно неизвестно, с какой целью было перемещено химоружие. О его количестве и составе осведомителям ливанского телеканала также ничего не известно.
Напомним, что о наличии у боевиков химоружия стало известно еще в сентябре этого года. По данным МИД России, террористы и помогающие им активисты псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят инсценировки с целью обвинить Дамаск в применении химоружия и дать повод Западу нанести авиаудар по Сирии.

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