«Белые каски» перевозят химоружие в малые населенные пункты Идлиба - ливанские СМИ

Сирийские боевики и активисты организации «Белые каски» переместили боевые отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет-Амуд в провинции Идлиб. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники в оккупированном боевиками городе.

Отмечается, что информаторам точно неизвестно, с какой целью было перемещено химоружие. О его количестве и составе осведомителям ливанского телеканала также ничего не известно.

Напомним, что о наличии у боевиков химоружия стало известно еще в сентябре этого года. По данным МИД России, террористы и помогающие им активисты псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят инсценировки с целью обвинить Дамаск в применении химоружия и дать повод Западу нанести авиаудар по Сирии.