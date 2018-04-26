«Белые каски» нагнули Голливуд, но осеклись на основателе «Pink Floyd» • 120 • Аналитика



Уотерс на концерте в Барселоне заявил: «Если мы будем прислушиваться к пропаганде «белых касок» и прочих, то мы бы призвали наши правительства начать сбрасывать бомбы на сирийских людей. Это была бы ошибка колоссальных масштабов для нас, как для человеческого общества».





Роджер Уотерс





Словно такой засады было мало, по потрёпанной репутации «касок» бетонным катком проехался американский журналист и писатель Макс Блюменталь. В своём интернет-издании grayzoneproject.com Макс утверждает, что попытки «вербовки» Уотерса как «голоса касок» начались ещё в 2016 году. Тогда Уотерса пригласили на весьма уровневый и статусный ужин к более чем богатому и влиятельному гражданину Британии саудовского происхождения Хани Фарси (Hani Farsi). Но тогда, видимо, у товарищей что-то не срослось. И вот совсем недавно к Уотерсу явился очередной посол «касок» с предложением не только поддержать американо-саудовских выкормышей, но и сделать послание наиболее «няшным», присовокупив к словам поддержки большой привет детям Сирии.



На этот раз антрепренёром ближневосточных «бармалеев» выступил фотожурналист Паскаль Ханрион, который уже давно мечется по всей Европе, вербуя всё новых сторонников во всех сферах жизни. При этом этот дешёвый «мешочник» даже ничего не скрывает. Все ресурсы, на которых «поселился» Паскаль, мгновенно начинают пестреть приторно-слезливыми фото с полным отсутствием аргументации, зато с яркой направленностью на эмоциональную совершенно безмозглую реакцию обывательской толпы. Ярко демонстрирует это, к примеру, фото Катрин Денёв, которую знатно «обработал» Паскаль, то ли саудовскими финансами, то ли рассчитывая на сентиментальность престарелой особы и склонность к актёрскому драматизму.





Катрин Денёв в объективе Паскаля



Видимо, после того как Ханрион поимел в своём вербовочном багаже старушку Денёв, то решил обвести вокруг пальца и Роджера Уотерса, но товарищ не повёлся, а быть может даже поостерёгся от таких знакомств. Если же сделать пару шагов назад и окинуть взглядом всю картину, то становится понятно, что всё это грамотная PR-кампания по рекрутированию так называемых «лидеров мнений» среди самых известных представителей киношной и музыкальной индустрии.



«Лидеры мнений» - это термин, применяемый в ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации). Он означает людей с высоким социальным статусом, которые способны оказывать влияние на мнение и процесс принятия решения (к примеру, о покупке чего-либо) других людей. Да, вышедшие в тираж спортсмены, мажущие свои подмышки дезиком, стареющие актрисы, наносящие крема против морщин метровым слоем, музыкальные группы, теребящие ладошку очередного политикана – всё это лидеры мнений.







Судя по классификации «лидеров мнений», мы имеем дело с глобальной PR-кампанией, так как и Денёв и Уотерс являются полиморфными и космополитическими «лидерами». Т.е. могут влиять на самые различные сферы жизни обывателя, а не являются узкими специалистами, а также много путешествуют и способны охватить необычайно широкую аудиторию. Таким образом, несмотря на подмоченную (если так можно говорить о подонках пускающих людей на органы) репутацию «касок» никто и не думал отказываться от продвижения этого бренда, так сказать нового продукта «арабской весны». Кроме того, не стоит думать, что «вербовка» остановилась только на старушке Денёв и короле психоделики Уотерсе. Светлое экономическое будущее Болгарии



В загашнике «Белых касок» уже весьма обширный список адептов. А некоторые из них уже сами являются знатными рекрутерами. К примеру, Джордж Клуни. Этот американский актёр уже сделал громкое заявление, что выступит продюсером художественного фильма про няшные «Белые каски». В режиссёрское же кресло сядет Грант Хеслов, которые уже отличился в съёмках антииранской картины «Операция «Арго» (снималась в Турции), которая была, мягко говоря, несколько предвзятой и неоднозначной. Почему Клуни пустился во все тяжкие, отстирывая проделки ближневосточных поганцев? По моему скромному мнению, не последнюю роль в этом сыграла его благоверная Амаль Аламуддин.





Джордж Клуни и Барак Обама



Амаль – британский юрист ливанского происхождения, соответственно, со всеми вытекающими последствиями в виде весьма своеобразных политических взглядов, которые дети Ближнего Востока приобретают на Туманном Альбионе. Аламуддин на короткой ноге с такими личностями, как Юлия Тимошенко, бывший президент Мальдивских островов Мохамед Нашид, азербайджанская оппозиционерка Хадиджа Исмаилова и журналист Мохамед Фахми. Последний в своё время размазывал сопли восторга по шву «арабской весны» в Египте, но пожинать плоды этой революционной деятельности предпочёл в Канаде.



Следующим апологетом «касочной» рекламы стал Бен Аффлек. На самого Бена, возможно, повлиял Клуни, с которым они не только знатные кореша, но и близкие коллеги. Видимо, время, проведённое совместно на съёмках «Операции «Арго» в Турции, не прошло даром.



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Ну, а дальше всё понеслось как снежный ком. На съёмках фильма «Vа-Банк» Бен Аффлек составил пару бывшей поп-звезде Джастину Тимберлейку, который до сих пор держит в напряжении влажные мечты нимфеток, а это неплохой депозит. Так или иначе, но вскоре и Джастин, этот вечный «мальчик» экрана, запел дифирамбы «касканосцам».



Следующим рекрутированным был актёр и популярный в США комик Азиз Ансари. Тут всё банально и даже скучно. В своё время, когда Азиз только карабкался к славе, его приютила компания Netflix в своём проекте «Мастер не на все руки». К сведению именно Netflix за уши и за все возможные места вытягивала на большой экран целый ряд убогих агиток - и «Белые шлемы», и «Зиму в огне» (майдановская халтурка), и недавнего «Икара» с резиновой физиономией Родченкова.



Знатным подспорьем в музыкальной индустрии для «Белых касок» стала рок-группа Coldplay. В их случае, по моему скромному мнению, сыграл фактор личного мелкотравчатого тщеславия и зависти. Дело в том, что вокалист группы Крис Мартин давненько старался сместить со своего пьедестала знаменитого Боно из U2. И, если багаж различных премий у них весьма приличный, то вот по части социальной активности Боно, мечущийся по всей планете с различными благотворительными миссиями – от спасения таёжных сусликов до устройства судеб разного рода африканских голодранцев, давно оставил конкурентов с носом. Видимо, столь активной поддержкой ближневосточных «бармалеев», Крис решил сократить отрыв своего именитого соперника.





Один из твитов в поддержку "касок" от группы Coldplay Новый сюрприз для России: «кооперация во имя войны» стартует в ближайшие дни



Таким образом, собиралась критическая масса, которая в итоге позволит перестать заниматься мелкой вербовкой и запустит целый тренд, когда очередная медийная персона от кино или музыки рискует пойти против течения, если не присоединиться к всеобщему шабашу. И они начала присоединяться, кто-то по старой «вербовочной» системе, а кто-то просто из стадного чувства. Сейчас в крикливой армии поддержки «белых касок» значатся Ридли Скотт и Дэниэл Крэйг, Альфонсо Куарон и Дэниэл Дэй Льюис, Энди Сёркис и Сьюзан Сарандон, Зои Салдана и Педро Альмодовар и т.д.



Вот так незатейливо и формируется отчасти так называемое «общественное мнение»… На прошедшей неделе стало известно, что легенду рок-музыки Роджера Уотерса, одного из основателей культовой рок-группы Pink Floyd, пытались «завербовать» представители пресловутых «Белых касок». Видимо, «мешочники» были настолько настырны в своём лоббировании интересов «касок», что достали товарища Уотерса, даже не приняв во внимание налёт рокерского бунтарства, которое на склоне лет могло проснуться у бас-гитариста. Посему Роджер с чистой совестью обвинил «каски» в фейковости прямо на одном из своих концертов, когда толпа поклонников находилась на пике впитывания слов своего гуру.Уотерс на концерте в Барселоне заявил: «Если мы будем прислушиваться к пропаганде «белых касок» и прочих, то мы бы призвали наши правительства начать сбрасывать бомбы на сирийских людей. Это была бы ошибка колоссальных масштабов для нас, как для человеческого общества».Словно такой засады было мало, по потрёпанной репутации «касок» бетонным катком проехался американский журналист и писатель Макс Блюменталь. В своём интернет-издании grayzoneproject.com Макс утверждает, что попытки «вербовки» Уотерса как «голоса касок» начались ещё в 2016 году. Тогда Уотерса пригласили на весьма уровневый и статусный ужин к более чем богатому и влиятельному гражданину Британии саудовского происхождения Хани Фарси (Hani Farsi). Но тогда, видимо, у товарищей что-то не срослось. И вот совсем недавно к Уотерсу явился очередной посол «касок» с предложением не только поддержать американо-саудовских выкормышей, но и сделать послание наиболее «няшным», присовокупив к словам поддержки большой привет детям Сирии.На этот раз антрепренёром ближневосточных «бармалеев» выступил фотожурналист Паскаль Ханрион, который уже давно мечется по всей Европе, вербуя всё новых сторонников во всех сферах жизни. При этом этот дешёвый «мешочник» даже ничего не скрывает. Все ресурсы, на которых «поселился» Паскаль, мгновенно начинают пестреть приторно-слезливыми фото с полным отсутствием аргументации, зато с яркой направленностью на эмоциональную совершенно безмозглую реакцию обывательской толпы. Ярко демонстрирует это, к примеру, фото Катрин Денёв, которую знатно «обработал» Паскаль, то ли саудовскими финансами, то ли рассчитывая на сентиментальность престарелой особы и склонность к актёрскому драматизму.Видимо, после того как Ханрион поимел в своём вербовочном багаже старушку Денёв, то решил обвести вокруг пальца и Роджера Уотерса, но товарищ не повёлся, а быть может даже поостерёгся от таких знакомств. Если же сделать пару шагов назад и окинуть взглядом всю картину, то становится понятно, что всё это грамотная PR-кампания по рекрутированию так называемых «лидеров мнений» среди самых известных представителей киношной и музыкальной индустрии.«Лидеры мнений» - это термин, применяемый в ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации). Он означает людей с высоким социальным статусом, которые способны оказывать влияние на мнение и процесс принятия решения (к примеру, о покупке чего-либо) других людей. Да, вышедшие в тираж спортсмены, мажущие свои подмышки дезиком, стареющие актрисы, наносящие крема против морщин метровым слоем, музыкальные группы, теребящие ладошку очередного политикана – всё это лидеры мнений.Судя по классификации «лидеров мнений», мы имеем дело с глобальной PR-кампанией, так как и Денёв и Уотерс являются полиморфными и космополитическими «лидерами». Т.е. могут влиять на самые различные сферы жизни обывателя, а не являются узкими специалистами, а также много путешествуют и способны охватить необычайно широкую аудиторию. Таким образом, несмотря на подмоченную (если так можно говорить о подонках пускающих людей на органы) репутацию «касок» никто и не думал отказываться от продвижения этого бренда, так сказать нового продукта «арабской весны». Кроме того, не стоит думать, что «вербовка» остановилась только на старушке Денёв и короле психоделики Уотерсе.В загашнике «Белых касок» уже весьма обширный список адептов. А некоторые из них уже сами являются знатными рекрутерами. К примеру, Джордж Клуни. Этот американский актёр уже сделал громкое заявление, что выступит продюсером художественного фильма про няшные «Белые каски». В режиссёрское же кресло сядет Грант Хеслов, которые уже отличился в съёмках антииранской картины «Операция «Арго» (снималась в Турции), которая была, мягко говоря, несколько предвзятой и неоднозначной. Почему Клуни пустился во все тяжкие, отстирывая проделки ближневосточных поганцев? По моему скромному мнению, не последнюю роль в этом сыграла его благоверная Амаль Аламуддин.Амаль – британский юрист ливанского происхождения, соответственно, со всеми вытекающими последствиями в виде весьма своеобразных политических взглядов, которые дети Ближнего Востока приобретают на Туманном Альбионе. Аламуддин на короткой ноге с такими личностями, как Юлия Тимошенко, бывший президент Мальдивских островов Мохамед Нашид, азербайджанская оппозиционерка Хадиджа Исмаилова и журналист Мохамед Фахми. Последний в своё время размазывал сопли восторга по шву «арабской весны» в Египте, но пожинать плоды этой революционной деятельности предпочёл в Канаде.Следующим апологетом «касочной» рекламы стал Бен Аффлек. На самого Бена, возможно, повлиял Клуни, с которым они не только знатные кореша, но и близкие коллеги. Видимо, время, проведённое совместно на съёмках «Операции «Арго» в Турции, не прошло даром.Ну, а дальше всё понеслось как снежный ком. На съёмках фильма «Vа-Банк» Бен Аффлек составил пару бывшей поп-звезде Джастину Тимберлейку, который до сих пор держит в напряжении влажные мечты нимфеток, а это неплохой депозит. Так или иначе, но вскоре и Джастин, этот вечный «мальчик» экрана, запел дифирамбы «касканосцам».Следующим рекрутированным был актёр и популярный в США комик Азиз Ансари. Тут всё банально и даже скучно. В своё время, когда Азиз только карабкался к славе, его приютила компания Netflix в своём проекте «Мастер не на все руки». К сведению именно Netflix за уши и за все возможные места вытягивала на большой экран целый ряд убогих агиток - и «Белые шлемы», и «Зиму в огне» (майдановская халтурка), и недавнего «Икара» с резиновой физиономией Родченкова.Знатным подспорьем в музыкальной индустрии для «Белых касок» стала рок-группа Coldplay. В их случае, по моему скромному мнению, сыграл фактор личного мелкотравчатого тщеславия и зависти. Дело в том, что вокалист группы Крис Мартин давненько старался сместить со своего пьедестала знаменитого Боно из U2. И, если багаж различных премий у них весьма приличный, то вот по части социальной активности Боно, мечущийся по всей планете с различными благотворительными миссиями – от спасения таёжных сусликов до устройства судеб разного рода африканских голодранцев, давно оставил конкурентов с носом. Видимо, столь активной поддержкой ближневосточных «бармалеев», Крис решил сократить отрыв своего именитого соперника.Таким образом, собиралась критическая масса, которая в итоге позволит перестать заниматься мелкой вербовкой и запустит целый тренд, когда очередная медийная персона от кино или музыки рискует пойти против течения, если не присоединиться к всеобщему шабашу. И они начала присоединяться, кто-то по старой «вербовочной» системе, а кто-то просто из стадного чувства. Сейчас в крикливой армии поддержки «белых касок» значатся Ридли Скотт и Дэниэл Крэйг, Альфонсо Куарон и Дэниэл Дэй Льюис, Энди Сёркис и Сьюзан Сарандон, Зои Салдана и Педро Альмодовар и т.д.Вот так незатейливо и формируется отчасти так называемое «общественное мнение»… Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 120 Источник Похожие новости Светлое экономическое будущее Болгарии Государственные долги? Их платят только трусы! Их натравливают на Россию. Команда «фас» для террористов

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