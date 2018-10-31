"Белые каски" ищут в Сирии добровольцев, чтобы отравить их хлором

"Под руинами зданий древнего мегаполиса тысячи тел погибших горожан, которые разлагаются и отравляют водоносные слои почвы. Уничтожен водопровод, нет электричества, не проведено разминирование, не работают магазины, больницы и аптеки", - так на брифинге обрисовал то, что осталось от города Ракка (был целиком уничтожен бомбардировками коалиции, во главе которой стоит США) официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков.

- В этом городе, как и в других подконтрольных коалиции районах процветает безвластие, голод и разруха, что безусловно является питательной средой для восстановления деятельности террористических группировок. Говоря в целом о территории, подконтрольной США в Сирии, необходимо отметить, что это не зона деэскалации, не зона деконфликтации, а это – "серая зона" в которой обстановка стремительно деградирует, - заявил российский генерал.

Вот к чему приводит незаконная оккупация США обширных районов на территории Сирии. По факту террористы запрещенной в России международной террористической группы ИГИЛ в зоне незаконной американской оккупации так и не уничтожены.

Особую обеспокоенность у российских и сирийских офицеров вызывает небезызвестная своими фэйками организации "Белые каски". По данным разведки они собрались организовать ряд провокаций с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

"Российский Центр примирения враждующих сторон располагает информацией о том, что 27 октября террористы "Исламской партии Туркестана" перебросили из Маарэт-Эн-Наумана в населенные пункты Кафр Нэбель и Эль-Хуаш 20 емкостей с хлором объемом в 10 литров каждая для проведения провокаций. А местные жители сообщили в российский Центр по примирению о проведении данной группой белокасочников поиска жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъемках в обмен на продукты питания, - сообщил журналистам Коношенков.

Генерал отметил, что аналогичные провокации планируются боевиками и в других районах Сирии. В частности в трех населенных пунктах провинции Алеппо также появились неизвестные люди с профессиональными видеокамерами и канистрами, в которых предположительно находится хлор.

"В целях контроля за ситуацией к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб переброшены и развернуты шесть специальных машин радиационной, химической и биологической разведки. Расчеты этих машин будут на регулярной основе осуществлять оценку радиационной, химической и биологической обстановки", - отметил представитель Минобороны.

Несмотря на тяжелую обстановку, из демилитаризованной зоны выведено более 2450 боевиков незаконных вооруженных формирований, 206 единиц различной боевой техники, включая 31 танк, 22 орудия полевой артиллерии крупного калибра, 23 миномета и другое вооружение. С марта 2018 года из Идлибской зоны деэскалации вышли 36 тысяч человек и 4312 машин. Из них 4365 граждан (среди них 2013 детей) получили квалифицированную помощь в мобильном медицинском пункте.

Нормализуется по словам генерала обстановка на юго-западе Сирии, а в частности у Голанских высот в Сирии. Туда возвращаются беженцы, восстановлено международное автомобильное сообщение.

Российская военная полиция оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование восстановленной линии разграничения в районе Голанских высот. В интересах полномасштабного возобновления деятельности миссии ООН на Голанах российские военнослужащие ведут мониторинг обстановки на шести расположенных вдоль линии разъединения сторон наблюдательных постах.

"Как вы знаете, для повышения уровня безопасности российских военнослужащих, полетов авиации и защиты объектов на территории Сирии завершена поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 и комплектов автоматизированной системы управления силами и средствами противовоздушной обороны "Поляна Д-4". Считаем, что "горячим головам" целесообразно адекватно оценивать сложившуюся обстановку в регионе и воздержаться от провокационных действий на территории Сирии, - предупредил Коношенков

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