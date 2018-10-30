«Белые каски» готовят к утилизации

Автор:

Тер-Газарян Арам

Канада приютила у себя 117 сотрудников информационно-террористической организации «Белые каски», которая прославилась на весь мир тем, что на протяжении многих лет обвиняла российских военных в убийствах мирного населения в Сирии.

Активистов организации отказываются принимать у себя не только европейские страны, но и США – почти все, кто связан с «Белыми касками», занесены в список экстремистов и исламских радикалов. В самой Сирии, где, по большей части, «каски» и проявляли свою активность, почти не осталось районов, где бы можно было спрятаться от снарядов правительственных войск. Потому руководство организации подалось в бега.

Первой страной, приютившей 117 сотрудников, а также присоединившихся к ним шестерых главарей запрещенного в России ИГИЛ, стал Израиль. Там, правда, предпочли избавиться от этой группы «беженцев» и отправили их одним рейсом, вместе с многочисленными членами семей руководства ИГИЛ, в гостеприимную Канаду.

Фото: www.globallookpress.com

Активность на местах

Несмотря на бегство начальства, часть «белокасочников» продолжает активно действовать на территории Сирии. На днях они были замечены в районе демилитаризованной зоны Идлиб. Причем представители этой «гуманитарной неправительственной организации» - именно так «Белые каски» называют в ряде ведущих западных СМИ - передвигались не налегке, а с контейнерами, в которых находились какие-то химические соединения.

Эксперты полагают, что речь идет о подготовке очередной провокации, жертвами которой могут стать мирные жители. При этом многие уверены, что время «Белых касок» уже прошло. И рядовые члены этой организации лишь «закрывают хвосты» в зоне боевых действий, пока их руководство осваивается в Стране кленового листа.