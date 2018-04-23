«Белые каски»: чисто английский шпионаж • 53 • Аналитика







В Сирии идет полноценная война, в которой участвуют сразу несколько акторов. Практически все воюющие стороны располагают серьезными разведслужбами. Работы в этой стране хватает всем – никто не сидит без дела. Мало того, сам менталитет местных жителей, обожающих плести интриги, участвовать в бесконечных локальных заговорах, перебегать из одного лагеря в другой, сливать «совершенно секретную» информацию и явную дезу, обожающих вербовать и вербоваться, словно создан для того, чтобы разведки раскидывали здесь свою агентурную сеть и проворачивали свои дела. Что они и делают. Включая, разумеется, и Службу внешней разведки нашей страны, позиции которой в Сирии были достаточно сильны задолго до начала конфликта.





Принципы и правила «рыцарей плаща» и «мастеров кинжала»



У каждой разведки свои принципы. Негласный девиз израильтян: «Выхода нет». Моссад делает ставку на то, что офицер спецслужб постоянно находится на передовой и практически всегда в безвыходной ситуации, в состоянии стресса и на грани провала. Соответственно, и решение офицер должен принимать быстро и желательно безошибочно. И должен сделать все возможное, чтобы вывернуться, находясь даже у черта в глотке.



Еще один принцип моссадовцев: «Неотвратимость возмездия для врагов Израиля». «Если мы ищем вас для публичного суда, вы никуда от нас не уйдете, – считают идеологи разведки. – Даже если вы будете прятаться от нас в подводной лодке на дне Индийского океана, мы вас достанем и там». И периодически достают клиентов даже на другом конце планеты – как тех же ветхих нацистских преступников, которые уже приготовились к встрече с вечностью, но только не в израильском суде. Террористов, перебивших израильскую олимпийскую сборную в Мюнхене в 1972 году, израильтяне искали по всему миру более двадцати лет. «По ходу пьесы» завалили невиновного араба (он был очень похож на одного из террористов). Потом, правда, официально извинились перед родней и даже возместили моральный ущерб. И еще одна деталь: «Моссад», как и российская разведка, никак и никогда не комментирует своих акций и принципиально не контактирует со СМИ.



Свои принципы и правила, отшлифованные столетиями, есть у англичан. Одно из них на первый взгляд кажется странным: «Если ты провалишься, тебе никто не поможет. Если выйдешь победителем – тебя никто не похвалит». С озвучивания этого закона у начинающих практикантов начинается служба в МИ-6. Возможно, это утрировано. Но стимулирует хорошо.



Кроме того, англичане, как никто другой, обожают решать проблему чужими руками. Это – родовое пятно колониальной державы, над которой раньше никогда не заходило солнце. Два золотых правила английской внешней политики: «Разделяй, стравливай и властвуй» и «У Англии нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы» – в полной мере относятся и к работе островной разведки.



Еще англичанам свойственна страсть к публичным грязным постановкам – отравлениям, автокатастрофам и т.д. Из этой серии – отравление Скрипаля, Литвиненко, Березовского, убийство принцессы Дианы и беглого грузинского магната Патаркацишвили… Везде чувствуется страсть к какой-то публичности, театральщине. Ну, нация Бернса, Байрона и Шекспира, ничего не попишешь…



Известная английская поговорка «К востоку от Суэца десять заповедей не действуют» современными лоуренсами аравийскими воспринимается как руководство к действию. Раз морали нет, то все возможно. Цель оправдывает средства. Именно поэтому бритты обожают работать под вывесками разнообразных гуманитарных и миротворческих компаний, чья деятельность либо не вызывает никаких подозрений, либо вызывает только положительные ассоциации: Ост-Индская компания, Красный Крест, «Врачи без границ» – далеко не полный список вполне себе уважаемых организаций сугубо гуманитарной направленности, под вывеской которых шпионили англичане. Кремлевский рейтинг губернаторов — 2018



Во время чеченских кампаний они шпионили под обеими личинами сразу. Сами боевики называли их «Врачи без лекарств, шпионы без границ». Но в горах такого рода эксперименты зачастую заканчивались плохо. В 1996 году в один не самый лучший день четверо специалистов Красного Креста – Питер Кеннеди, Даррен Хики, Рудольф Пестчи и Стенли Шоу – попали в плен к недружественным боевикам полевого командира Арби Бараева. После чего их отрезанные головы «украсили» пейзаж возле их же офиса.



Разведка и PR



Там же, в Чечне, врачи без лекарств и гуманисты Красного Креста оценили качество работы российских журналистов, работающих против собственного правительства. Самой одиозной была любимица всех боевиков Елена Масюк, репортажи которой вызывали у российских чекистов острое раздражение. В творческом экстазе звезда голубого экрана вообще дошла до ручки – прогнала как-то по НТВ репортаж, где продемонстрировала «восхищенным» телезрителям обнаруженный в Измайловском парке предмет, похожий на маленькую «ядреную» бомбу.



После этого терпение телезрителей с Лубянки лопнуло по всем швам. В конторе начался мозговой штурм. И как-то так получилось, что те же самые бородатые ребята, которые раньше целовались с Масюк взасос, окунули ее вместе со съемочной командой в зиндан. Где она и провела несколько недель, пока ее не выкупила родная контора. Но, несмотря на эти досадные неудачи, именно в Чечне бритты почувствовали всю прелесть работы с прессой.



Дальше – больше. Выяснилось, что бритты-разведчики, ранее избегающие какой бы то ни было огласки, – большие мастера информационных вбросов и резонансных провокаций. К тому же за последние несколько лет в среде английских журналистов была проведена (в том числе силами спецслужб) «обратная интеллектуальная селекция». После чего «оставшиеся в живых» акулы пера, не особо включая мозг, стали «заглатывать вместе с поплавком» любые новости, которые подбрасывали им спецслужбы. Бронепоезд на свалке истории. Готовы ли русские к войне?



Мало того, разведчики решили идти дальше и сами превратились в ньюсмейкеров, влезли в шкуру журналистов. И «Белые каски» – новоиспеченные спасатели, которые под камеру извлекают из руин жертв ковровых бомбардировок сирийской армии «кровавого» Асада, – одно из последних медийных изобретений МИ-6.



Основателем «Касок» стал Джеймс Ле Мезюрье, бывший кадровый офицер британской армии. Позднее он сменил карьеру военного на путь наемника. Какое-то время он работал в разных ЧВК – «Олива» и Blackwater Academy. А потом стал журналистом и разведчиком в одной шкуре.



Послужной список «медийного Джеймса Бонда» впечатляет: Королевская военная академия в Сандхерсте, работа в Боснии, Косове, Ираке, Ливане и Палестине. В общем, везде, где нужно сначала устроить образцово-показательную гуманитарную катастрофу, а затем гуманитарную «помощь». С последующей победой демократии, естественно.



Проблем с кадрами, как и в Косово, у Ле Мезюрье не было. Желающих вступить в «Белые каски» в Сирии было хоть отбавляй. Особой селекции медийный полковник не проводил – брал чохом всех подряд. Тем более что традиционно для англичан все арабы – из одного стойла, и для них десять заповедей… Далее по тексту. В итоге сейчас организация насчитывает 3 тысячи активистов – можно сказать, полнокровная дивизия. Один из ее лидеров, Фарк аль-Хабиб, был главой группировки, захватившей Хомс, и даже в США признан террористом.



«Моджахеды в гражданском»



Идея ракетного удара по сирийским объектам возникла у американцев давно. Надо было показать этим русским, кто в сирийском доме хозяин. Кроме того, западным СМИ, несмотря на титанические потуги, так и не удалось обнаружить в Сирии вменяемую умеренную оппозицию. Все местные революционеры-демократы на поверку оказывались не борцами за свободу, а бородатыми ваххабитами. Они с наслаждением резали головы и проламывали черепа соотечественникам, взрывали памятники культуры и устраивали теракты не только в Сирии, но и по всему миру. И если до западного читателя донести объективную картину сирийского противостояния, то «тиран и диктатор» Асад – гораздо меньшее зло по сравнению с этой бородатой оппозицией. Запад нас разделит? Мы разделим Запад!



И тогда за дело взялись «Белые каски». Многоопытный полковник Ле Мезюрье подошел к делу творчески, с огоньком. Его студия стала штамповать картинки бессчетных страданий простого люда от асадовских бомбардировок. Эти раздирающие душу сюжеты не только демонизировали самого Асада, но и служили отводом от реальных зверств оппозиционных сирийских боевиков.



Работали эти «спасатели Малибу» избирательно – исключительно на территориях, подконтрольных боевикам. «Одухотворенные» лица «малибистов» регулярно мелькают и по сей день на видеороликах той же «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). На одном из них этот белокасочный «миротворец» трется в рядах боевиков, которые глумятся над пленным сирийским солдатом.



Хотя это, конечно, явная недоработка многоопытного полковника. В Косове, где он снимал псевдоконцентрационные лагеря сербов, в которых томились несчастные, изможденные «албанцы», его люди не допускали таких информационных «пузырей». Но албанцы – не арабы. Они более дисциплинированные, управляемые и менее публичные.



Арабы же, как выяснилось, «ради красного словца не пожалеют ни отца, ни сына, ни святого духа». И еще до нашумевших съемок о химатаках в Думе подставляли своих кураторов по полной. Один из лидеров сирийской «Аль-Каиды» (запрещена в России), «Джебхат ан-Нусры» Абдулла Мухайсини в одном из своих интервью от избытка чувств после полученного гонорара оговорился «по Фрейду»: «Я не называю их Сирийской гражданской обороной (таково официальное название «Белых касок». – И.М.). Я называю их «моджахедами в гражданском». Они настоящие моджахеды, ничем не отличающиеся от тех, кто воюет в траншеях или в бомбовозах. Между нами нет разницы, и пусть Аллах вознаградит их. Они яростно сражаются». Вырождение сознания? Размышления на заданную тему



Исповедь малолетнего актера



После душераздирающих съемок в Думе российские «рыцари плаща и кинжала» (надо отдать им должное) оперативно нашли главного артиста белокасочного «Голливуда». Им оказался некий Хасан Диаб, мальчик 11-ти лет. Гонорар ему заплатили чисто по-английски: горсть фиников, блок печенья, пакет риса. Хотя обещали намного больше. Оскорбленный в лучших чувствах издевательски низким гонораром, Хасан с удовольствием «заложил» англичан по полной.



По его словам, никакого отравления газами в тот день в Думе не было. Был дешевый спонтанный спектакль. «Мы были в подвале, – вспоминает Хасан. – Мама сказала мне, что сегодня есть нечего. Еда в лучшем случае будет завтра. Вдруг с улицы кто-то закричал: «Все в больницу!». Мы и побежали. Как только я вошел, меня схватили и стали обливать водой. А после этого положили нас на кровати рядом с другими людьми».



После этого в интернете появилось видео «отравленных» жителей, которым якобы оказывается медпомощь. В их числе был Хасан Диаб.



Сейчас Хасан находится в Дамаске и чувствует себя прекрасно, как и в день «рокового отравления».



В принципе, ничего нового МИ-6 в этом случае не продемонстрировала. Проходная стандартная инсценировка. Первый движняк стандартной двухходовки: сначала инсценировка, потом ракетный удар. Удивляет только одно – спонтанность и дешевизна исполнения. Спектакль получился слишком уж провинциальным, белые нитки торчали из него пучками. На артистах явно сэкономили. Похоже, гонорары ушли не по адресу (обычное для Ближнего Востока дело). В то, что деньги разворовали сами англичане, верится с трудом. Не их это стиль. Да и от начальства за такие шалости может влететь так, что погоны лопнут. Сдается мне, что казенные деньги рассовали по карманам исполнители из местных. «Арабам аванс давать нельзя – они оторвут его вместе с ладонью и тут же забудут о своих обещаниях» – это железное правило в МИ-6 знают даже практиканты. Но, похоже, «и у старухи бывает прореха», как говорят их коллеги по цеху в Моссаде. «Гамбургский счёт» от Трампа и Госдепа



Темпора мутантур



Российская внешняя разведка – одна из сильнейших и самых эффективных разведок мира. Была, есть и остается. И у нее тоже есть свой неповторимый почерк и свои неписаные правила, обкатанные столетиями. Русские, например, считаются признанными мастерами экспромта и перевоплощения. Это неудивительно. Искусство перевоплощения курсантам из «Аквариума» преподают лучшие мастера сцены из ВГИКа, ГИТИСа и «Щуки».



Кроме того, российская разведка отличается непримиримостью к собственным предателям и перебежчикам и достает их из-под земли. Да и с врагами наши разведчики особо не церемонятся. Их специфические методы допроса позволяют в предельно сжатые сроки расколоть, как грецкий орех, самого непримиримого врага кафиров и поборника «чистого ислама». При необходимости, когда надо провести какую-то акцию устрашения (особенно на Кавказе или в странах Ближнего Востока), «руси» способны продемонстрировать архаичную, запредельную жестокость.



Но одним из очевидно слабых мест русских разведчиков традиционно считалось абсолютное неумение работать в публичном пространстве – то есть именно там, где преуспели джеймсы бонды с островов. Трудно представить, чтобы наши чекисты создали нечто, даже отдаленно напоминающее «Врачей без границ» или «Белых касок». Как говорит один мой знакомый, «природного цинизма им не хватает».



К сожалению, устоявшийся лозунг СВР «Без права на славу – во славу державы» многие гении современной разведки переиначивают на свой лад: «Без права на публичность». И это очень сильно мешает им в работе в публичном пространстве – там, где бритты чувствуют себя как рыба в воде. Именно поэтому откровенно выигрышное дело Скрипаля, инициированное «шестеркой» (так во всем мире называют МИ-6), удалось отыграть ценой каких-то колоссальных усилий и с привлечением пресс-служб МИДа, ФСБ и других силовых структур. Как острили журналисты федеральных изданий, «Маша Захарова отдувалась за всех мужчин в плащах и при кинжалах». «Грустно, товарищи», – так говаривал в подобных случаях великий комбинатор Ося Бендер.



Но, как гласит известная пословица, темпора мутантур. Времена меняются. Меняются и концептуальные подходы к понятиям, которые ранее казались незыблемыми. Российские разведчики всегда славились умением обучаться у своих злейших врагов и придумывать асимметричные ответы на вызовы «заклятых друзей» по цеху, работающих по другую сторону баррикад.



Так что ждем новых сериалов, но уже в российском исполнении, в Сирии, Англии и на других сценических площадках. Надеюсь, они будут не менее захватывающими, чем тот, который стряпают «на коленке» сирийские «спасатели Малибу» под руководством английского полковника. Ни одна реальная война не обходится без войны разведок. И зачастую именно качество работы разведок (внешней, внутренней, армейской и т.д.) открывает армиям путь к победе.В Сирии идет полноценная война, в которой участвуют сразу несколько акторов. Практически все воюющие стороны располагают серьезными разведслужбами. Работы в этой стране хватает всем – никто не сидит без дела. Мало того, сам менталитет местных жителей, обожающих плести интриги, участвовать в бесконечных локальных заговорах, перебегать из одного лагеря в другой, сливать «совершенно секретную» информацию и явную дезу, обожающих вербовать и вербоваться, словно создан для того, чтобы разведки раскидывали здесь свою агентурную сеть и проворачивали свои дела. Что они и делают. Включая, разумеется, и Службу внешней разведки нашей страны, позиции которой в Сирии были достаточно сильны задолго до начала конфликта.У каждой разведки свои принципы. Негласный девиз израильтян: «Выхода нет». Моссад делает ставку на то, что офицер спецслужб постоянно находится на передовой и практически всегда в безвыходной ситуации, в состоянии стресса и на грани провала. Соответственно, и решение офицер должен принимать быстро и желательно безошибочно. И должен сделать все возможное, чтобы вывернуться, находясь даже у черта в глотке.Еще один принцип моссадовцев: «Неотвратимость возмездия для врагов Израиля». «Если мы ищем вас для публичного суда, вы никуда от нас не уйдете, – считают идеологи разведки. – Даже если вы будете прятаться от нас в подводной лодке на дне Индийского океана, мы вас достанем и там». И периодически достают клиентов даже на другом конце планеты – как тех же ветхих нацистских преступников, которые уже приготовились к встрече с вечностью, но только не в израильском суде. Террористов, перебивших израильскую олимпийскую сборную в Мюнхене в 1972 году, израильтяне искали по всему миру более двадцати лет. «По ходу пьесы» завалили невиновного араба (он был очень похож на одного из террористов). Потом, правда, официально извинились перед родней и даже возместили моральный ущерб. И еще одна деталь: «Моссад», как и российская разведка, никак и никогда не комментирует своих акций и принципиально не контактирует со СМИ.Свои принципы и правила, отшлифованные столетиями, есть у англичан. Одно из них на первый взгляд кажется странным: «Если ты провалишься, тебе никто не поможет. Если выйдешь победителем – тебя никто не похвалит». С озвучивания этого закона у начинающих практикантов начинается служба в МИ-6. Возможно, это утрировано. Но стимулирует хорошо.Кроме того, англичане, как никто другой, обожают решать проблему чужими руками. Это – родовое пятно колониальной державы, над которой раньше никогда не заходило солнце. Два золотых правила английской внешней политики: «Разделяй, стравливай и властвуй» и «У Англии нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы» – в полной мере относятся и к работе островной разведки.Еще англичанам свойственна страсть к публичным грязным постановкам – отравлениям, автокатастрофам и т.д. Из этой серии – отравление Скрипаля, Литвиненко, Березовского, убийство принцессы Дианы и беглого грузинского магната Патаркацишвили… Везде чувствуется страсть к какой-то публичности, театральщине. Ну, нация Бернса, Байрона и Шекспира, ничего не попишешь…Известная английская поговорка «К востоку от Суэца десять заповедей не действуют» современными лоуренсами аравийскими воспринимается как руководство к действию. Раз морали нет, то все возможно. Цель оправдывает средства. Именно поэтому бритты обожают работать под вывесками разнообразных гуманитарных и миротворческих компаний, чья деятельность либо не вызывает никаких подозрений, либо вызывает только положительные ассоциации: Ост-Индская компания, Красный Крест, «Врачи без границ» – далеко не полный список вполне себе уважаемых организаций сугубо гуманитарной направленности, под вывеской которых шпионили англичане.Во время чеченских кампаний они шпионили под обеими личинами сразу. Сами боевики называли их «Врачи без лекарств, шпионы без границ». Но в горах такого рода эксперименты зачастую заканчивались плохо. В 1996 году в один не самый лучший день четверо специалистов Красного Креста – Питер Кеннеди, Даррен Хики, Рудольф Пестчи и Стенли Шоу – попали в плен к недружественным боевикам полевого командира Арби Бараева. После чего их отрезанные головы «украсили» пейзаж возле их же офиса.Там же, в Чечне, врачи без лекарств и гуманисты Красного Креста оценили качество работы российских журналистов, работающих против собственного правительства. Самой одиозной была любимица всех боевиков Елена Масюк, репортажи которой вызывали у российских чекистов острое раздражение. В творческом экстазе звезда голубого экрана вообще дошла до ручки – прогнала как-то по НТВ репортаж, где продемонстрировала «восхищенным» телезрителям обнаруженный в Измайловском парке предмет, похожий на маленькую «ядреную» бомбу.После этого терпение телезрителей с Лубянки лопнуло по всем швам. В конторе начался мозговой штурм. И как-то так получилось, что те же самые бородатые ребята, которые раньше целовались с Масюк взасос, окунули ее вместе со съемочной командой в зиндан. Где она и провела несколько недель, пока ее не выкупила родная контора. Но, несмотря на эти досадные неудачи, именно в Чечне бритты почувствовали всю прелесть работы с прессой.Дальше – больше. Выяснилось, что бритты-разведчики, ранее избегающие какой бы то ни было огласки, – большие мастера информационных вбросов и резонансных провокаций. К тому же за последние несколько лет в среде английских журналистов была проведена (в том числе силами спецслужб) «обратная интеллектуальная селекция». После чего «оставшиеся в живых» акулы пера, не особо включая мозг, стали «заглатывать вместе с поплавком» любые новости, которые подбрасывали им спецслужбы.Мало того, разведчики решили идти дальше и сами превратились в ньюсмейкеров, влезли в шкуру журналистов. И «Белые каски» – новоиспеченные спасатели, которые под камеру извлекают из руин жертв ковровых бомбардировок сирийской армии «кровавого» Асада, – одно из последних медийных изобретений МИ-6.Основателем «Касок» стал Джеймс Ле Мезюрье, бывший кадровый офицер британской армии. Позднее он сменил карьеру военного на путь наемника. Какое-то время он работал в разных ЧВК – «Олива» и Blackwater Academy. А потом стал журналистом и разведчиком в одной шкуре.Послужной список «медийного Джеймса Бонда» впечатляет: Королевская военная академия в Сандхерсте, работа в Боснии, Косове, Ираке, Ливане и Палестине. В общем, везде, где нужно сначала устроить образцово-показательную гуманитарную катастрофу, а затем гуманитарную «помощь». С последующей победой демократии, естественно.Проблем с кадрами, как и в Косово, у Ле Мезюрье не было. Желающих вступить в «Белые каски» в Сирии было хоть отбавляй. Особой селекции медийный полковник не проводил – брал чохом всех подряд. Тем более что традиционно для англичан все арабы – из одного стойла, и для них десять заповедей… Далее по тексту. В итоге сейчас организация насчитывает 3 тысячи активистов – можно сказать, полнокровная дивизия. Один из ее лидеров, Фарк аль-Хабиб, был главой группировки, захватившей Хомс, и даже в США признан террористом.Идея ракетного удара по сирийским объектам возникла у американцев давно. Надо было показать этим русским, кто в сирийском доме хозяин. Кроме того, западным СМИ, несмотря на титанические потуги, так и не удалось обнаружить в Сирии вменяемую умеренную оппозицию. Все местные революционеры-демократы на поверку оказывались не борцами за свободу, а бородатыми ваххабитами. Они с наслаждением резали головы и проламывали черепа соотечественникам, взрывали памятники культуры и устраивали теракты не только в Сирии, но и по всему миру. И если до западного читателя донести объективную картину сирийского противостояния, то «тиран и диктатор» Асад – гораздо меньшее зло по сравнению с этой бородатой оппозицией.И тогда за дело взялись «Белые каски». Многоопытный полковник Ле Мезюрье подошел к делу творчески, с огоньком. Его студия стала штамповать картинки бессчетных страданий простого люда от асадовских бомбардировок. Эти раздирающие душу сюжеты не только демонизировали самого Асада, но и служили отводом от реальных зверств оппозиционных сирийских боевиков.Работали эти «спасатели Малибу» избирательно – исключительно на территориях, подконтрольных боевикам. «Одухотворенные» лица «малибистов» регулярно мелькают и по сей день на видеороликах той же «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). На одном из них этот белокасочный «миротворец» трется в рядах боевиков, которые глумятся над пленным сирийским солдатом.Хотя это, конечно, явная недоработка многоопытного полковника. В Косове, где он снимал псевдоконцентрационные лагеря сербов, в которых томились несчастные, изможденные «албанцы», его люди не допускали таких информационных «пузырей». Но албанцы – не арабы. Они более дисциплинированные, управляемые и менее публичные.Арабы же, как выяснилось, «ради красного словца не пожалеют ни отца, ни сына, ни святого духа». И еще до нашумевших съемок о химатаках в Думе подставляли своих кураторов по полной. Один из лидеров сирийской «Аль-Каиды» (запрещена в России), «Джебхат ан-Нусры» Абдулла Мухайсини в одном из своих интервью от избытка чувств после полученного гонорара оговорился «по Фрейду»: «Я не называю их Сирийской гражданской обороной (таково официальное название «Белых касок». – И.М.). Я называю их «моджахедами в гражданском». Они настоящие моджахеды, ничем не отличающиеся от тех, кто воюет в траншеях или в бомбовозах. Между нами нет разницы, и пусть Аллах вознаградит их. Они яростно сражаются».После душераздирающих съемок в Думе российские «рыцари плаща и кинжала» (надо отдать им должное) оперативно нашли главного артиста белокасочного «Голливуда». Им оказался некий Хасан Диаб, мальчик 11-ти лет. Гонорар ему заплатили чисто по-английски: горсть фиников, блок печенья, пакет риса. Хотя обещали намного больше. Оскорбленный в лучших чувствах издевательски низким гонораром, Хасан с удовольствием «заложил» англичан по полной.По его словам, никакого отравления газами в тот день в Думе не было. Был дешевый спонтанный спектакль. «Мы были в подвале, – вспоминает Хасан. – Мама сказала мне, что сегодня есть нечего. Еда в лучшем случае будет завтра. Вдруг с улицы кто-то закричал: «Все в больницу!». Мы и побежали. Как только я вошел, меня схватили и стали обливать водой. А после этого положили нас на кровати рядом с другими людьми».После этого в интернете появилось видео «отравленных» жителей, которым якобы оказывается медпомощь. В их числе был Хасан Диаб.Сейчас Хасан находится в Дамаске и чувствует себя прекрасно, как и в день «рокового отравления».В принципе, ничего нового МИ-6 в этом случае не продемонстрировала. Проходная стандартная инсценировка. Первый движняк стандартной двухходовки: сначала инсценировка, потом ракетный удар. Удивляет только одно – спонтанность и дешевизна исполнения. Спектакль получился слишком уж провинциальным, белые нитки торчали из него пучками. На артистах явно сэкономили. Похоже, гонорары ушли не по адресу (обычное для Ближнего Востока дело). В то, что деньги разворовали сами англичане, верится с трудом. Не их это стиль. Да и от начальства за такие шалости может влететь так, что погоны лопнут. Сдается мне, что казенные деньги рассовали по карманам исполнители из местных. «Арабам аванс давать нельзя – они оторвут его вместе с ладонью и тут же забудут о своих обещаниях» – это железное правило в МИ-6 знают даже практиканты. Но, похоже, «и у старухи бывает прореха», как говорят их коллеги по цеху в Моссаде.Российская внешняя разведка – одна из сильнейших и самых эффективных разведок мира. Была, есть и остается. И у нее тоже есть свой неповторимый почерк и свои неписаные правила, обкатанные столетиями. Русские, например, считаются признанными мастерами экспромта и перевоплощения. Это неудивительно. Искусство перевоплощения курсантам из «Аквариума» преподают лучшие мастера сцены из ВГИКа, ГИТИСа и «Щуки».Кроме того, российская разведка отличается непримиримостью к собственным предателям и перебежчикам и достает их из-под земли. Да и с врагами наши разведчики особо не церемонятся. Их специфические методы допроса позволяют в предельно сжатые сроки расколоть, как грецкий орех, самого непримиримого врага кафиров и поборника «чистого ислама». При необходимости, когда надо провести какую-то акцию устрашения (особенно на Кавказе или в странах Ближнего Востока), «руси» способны продемонстрировать архаичную, запредельную жестокость.Но одним из очевидно слабых мест русских разведчиков традиционно считалось абсолютное неумение работать в публичном пространстве – то есть именно там, где преуспели джеймсы бонды с островов. Трудно представить, чтобы наши чекисты создали нечто, даже отдаленно напоминающее «Врачей без границ» или «Белых касок». Как говорит один мой знакомый, «природного цинизма им не хватает».К сожалению, устоявшийся лозунг СВР «Без права на славу – во славу державы» многие гении современной разведки переиначивают на свой лад: «Без права на публичность». И это очень сильно мешает им в работе в публичном пространстве – там, где бритты чувствуют себя как рыба в воде. Именно поэтому откровенно выигрышное дело Скрипаля, инициированное «шестеркой» (так во всем мире называют МИ-6), удалось отыграть ценой каких-то колоссальных усилий и с привлечением пресс-служб МИДа, ФСБ и других силовых структур. Как острили журналисты федеральных изданий, «Маша Захарова отдувалась за всех мужчин в плащах и при кинжалах». «Грустно, товарищи», – так говаривал в подобных случаях великий комбинатор Ося Бендер.Но, как гласит известная пословица, темпора мутантур. Времена меняются. Меняются и концептуальные подходы к понятиям, которые ранее казались незыблемыми. Российские разведчики всегда славились умением обучаться у своих злейших врагов и придумывать асимметричные ответы на вызовы «заклятых друзей» по цеху, работающих по другую сторону баррикад.Так что ждем новых сериалов, но уже в российском исполнении, в Сирии, Англии и на других сценических площадках. Надеюсь, они будут не менее захватывающими, чем тот, который стряпают «на коленке» сирийские «спасатели Малибу» под руководством английского полковника. Автор: Игорь Моисеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 53 Источник Похожие новости Рейс «Вашингтон – Киев» садится в Ереване? Бронепоезд на свалке истории. Готовы ли русские к войне? Вырождение сознания? Размышления на заданную тему

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