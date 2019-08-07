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Беляева и Тимошинина стали третьими в синхронных прыжках в воду на ЧЕ
07 августа 2019, 19:09 • 87 • Украина
Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Киеве.
РИА Новости
Российские спортсменки набрали 277,50 балла.
Победу одержали представительницы Италии Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани с результатом 290,34 балла. Серебряную медаль выиграли Фиби Бэнкс и Эмили Мартин из Великобритании (284,40).
Ранее Тимошинина завоевала бронзу в прыжках с десятиметровой вышки на ЧЕ.
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