Беляева и Тимошинина стали третьими в синхронных прыжках в воду на ЧЕ

• 87 • Украина

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Киеве.

РИА Новости

Российские спортсменки набрали 277,50 балла. Победу одержали представительницы Италии Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани с результатом 290,34 балла. Серебряную медаль выиграли Фиби Бэнкс и Эмили Мартин из Великобритании (284,40). Ранее Тимошинина завоевала бронзу в прыжках с десятиметровой вышки на ЧЕ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники