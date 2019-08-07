Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Последний галстук съеден без соли": В Twitter напомнили Саакашвили о ...
Спекуляции - не доказательства: Скотланд-Ярд не смог обвинить Путина в отравлени...
Испанский отель "отвоевал" у украинцев не только русский флаг, но и ку...
В лесных пожарах виновата власть, "Единая Россия" и их законы ?
Главная / Украина

Беляева и Тимошинина стали третьими в синхронных прыжках в воду на ЧЕ

07 августа 2019, 19:09  •  87 • Украина
Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Киеве.
 
РИА Новости
 

Российские спортсменки набрали 277,50 балла.

Победу одержали представительницы Италии Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани с результатом 290,34 балла. Серебряную медаль выиграли Фиби Бэнкс и Эмили Мартин из Великобритании (284,40).

Ранее Тимошинина завоевала бронзу в прыжках с десятиметровой вышки на ЧЕ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 02:54
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
07 августа 2019, 14:09
Зеленский заявил, что звонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе
07 августа 2019, 12:39
Украинский омбудсмен пришла на допрос в Генпрокуратуру
06 августа 2019, 23:39
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
07 августа 2019, 19:09
Эксперт оценил заявление Киева о поставках дизтоплива из России
07 августа 2019, 03:09
«Бархатная революция» в Чехословакии и современная Россия
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшне...
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
01 августа 2019, 16:54
«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.