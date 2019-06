Белуха в упряжке. Сотрудница ГУГИ ВМФ? • 72 • Аналитика





Игривая гостья

Это случилось 22 апреля у берегов острова Ролвсой, где эта белуха крутилась близ рыбаков и рвала сети. Возможно, она просто есть хотела, а может, играла. Через день ремни с нее удалось снять. На пластиковой пряжке-защелке значилась надпись Equipment St. Petersburg — судя по всему, это просто эмблема производителя упряжи или же, скорее, пряжек-защелок. Есть такая в Питере компания "Снаряжение", эмблема на пряжке принадлежит ей. Чья же упряжь и кто ее надел, осталось невыясненным. Белуху же сразу окрестили в шутку "русским шпионом", предположив ее военное происхождение с баз соседствующего Краснознаменного Северного Флота. Конечно, разные упряжки, датчики и камеры часто вешают на морских млекопитающих (и не только на них, на акул, например, тоже) ученые для изучения путей миграции или с какими-то другими целями.





[center]А вот и ременная "сбруя", которая была на белухе





Пряжка с надписью и логотипом компании "Снаряжение" из города на Неве, скорее всего, ее просто закупили или заказали в их магазине



Но эта белуха не была выходцем из дикой природы, она была ручной. Во-первых, она не боялась людей совершенно. Да, дельфины и их родичи дружелюбны по отношению к людям, хотя люди не всегда заслуживают такого отношения с их стороны, но вряд ли дикий черноморский дельфин-афалина, скажем, даст вам хлопнуть себя по носу, если вы встретите его в море. А белухи куда более осторожны. А эта (или этот — вопрос пола остался открытым) позволяла себя трогать, охотно принимала еду из рук и вообще демонстрировала дружелюбие. Более того, когда ее избавили от ремней, она не ушла сразу в море, а некоторое время провела близ норвежских берегов, даже иногда подплывала к береговым причалам, играла с людьми и даже доставала кольца, которые ей кидали. В общем, вела себя как ветеран дельфинария. Потом, видимо, куда-то пропала, потому что сообщения об этом прекратились (или же тема перестала быть интересной). Значит, этот симпатичный белый кит сбежал от людей и из России. Норвежские ученые предположили, что кит использовался в военных программах русского флота, но по какой-то причине сбежал. И похоже, они не ошибаются.



Работы прошлого…

Собственно, не секрет, что и ВМФ СССР, и ВМС США экспериментировали с дельфинами и другими дельфинообразными морскими высшими животными. Высшими в том числе потому, что разумными. Рассуждения о разуме дельфинообразных и ряда других китов, их языках, социализации и прочем не являются предметом данного материала, но любой читатель может потратить какое-то время самостоятельно и выяснить, что эти создания достойны называться разумными.



И не только экспериментировали, и не только с зубатыми китами и китообразными. Американцы работали с дельфинами, тюленями, морскими львами. Наши — с дельфинами, тюленями, белухами и даже косатками. В основном работы были направлены на поиск предметов на дне (в том числе донных мин: для дельфина с его природным сонаром это не проблема, главное, чтобы он понял, что искать), их подъем, по возможности, также разминирование донных мин (установка заряда рядом). Другим направлением был поиск и перехват боевых пловцов противника совместно с ПДСС. Перехват как путем обрыва дыхательных трубок акваланга или ребризера, кинетическим ударом с оглушением противника (дельфин может легко развить и 30-40 узлов, и весить может и 300 кг, и 500, в зависимости от вида). В СССР пробовали варианты и различного вооружения вроде гарпунных и подводных пистолетов на дельфинах. Третьим — минирование объектов в море, на рейдах и в портах с помощью мин. На что, кстати, шли далеко не все дельфины.





Военный дельфин со снаряжением



…и настоящего

Американцы вообще отрицают, что обучали дельфинов чему-то, кроме поиска предметов и их подъема, мол, людям вред причинять не учили… У американцев в ВМС этим вопросом в рамках совместной для флота и морской пехоты программы по морским животным сейчас занимается Тихоокеанский военно-морской центр информационных боевых действий (ранее — Тихоокеанский центр космических и военно-морских боевых систем), его отделение разведки и воспрещения. Понятно, что названия выбраны так, чтобы было непонятно, чем там занимаются. Учат они там дельфинов-афалин и калифорнийских морских львов.



Считается, что после распада СССР работы с морскими животными были в России прекращены, а главный военный дельфинарий достался нашим неразумным соседям с Украины, которые быстренько, как обычно, все попортили и распродали. Якобы часть обученных военных животных ушла иранцам, часть погибла, а часть попала в коммерческие дельфинарии, в частности, в тот, что находился в Партените, в Крыму. На самом деле полностью работы в ВМФ прекращены не были, но финансировались, в общем, понятно, очень слабо. Но в конце нулевых годов темой опять плотно занялись, причем на всех флотах сразу, в первую очередь по тематике ПДСС и борьбы с минами и поиска предметов, а там — кто знает, по каким еще. А возврат Крыма позволил заниматься этим в наилучших климатических и географических условиях, как встарь. Военные дельфины "засветились" в Севастополе, в том числе на фото и видео. Поговаривали и о том, что работают они и в сирийском пункте базирования Тартус. Учитывая очень серьезный подход к противодиверсионным мероприятиям и вообще охране водного района, очень даже может быть. Уж больно много вокруг Сирии разных любопытных и вредных "друзей".







Военный дельфин-афалина Краснознаменного Черноморского флота, ГВМБ Севастополь, октябрь 2017 г. Обратите внимание, что инструктор, работающий с дельфином, — девушка



А на Северном флоте, как стало известно, работают опять с тюленями и с белухами. В одном из репортажей «RT» в 2018 г. рассказывается о том, как военные моряки работают по этому вопросу совместно со спецотделом Мурманского морского биологического института, правда, показывали там тюленей, но упряжь на них была точно такая же практически, как на белухе из Финнмарка. И камера имелась.





Военный тюлень с ременной "сбруей", репортаж «RT», 2018 г., Мурманск (очевидно, Сайда-Губа)





Кадр из того же репортажа



Белуха же куда интереснее, чем тюлень. Она крупная, до 5,5 м, и весит более полутора тонн, правда, она не обладает "торпедными" скоростями и маневренностью дельфина, но тоже умеет и плавать и маневрировать. У неё превосходный сонар, как бы не лучше дельфиньего, она толкова и дружелюбна к человеку. И, главное, она прекрасно приспособлена к жизни в Арктике, в том числе под ледовой шапкой, и умеет погружаться на огромную для морского млекопитающего глубину — до 700 м. Конечно, кашалот ныряет куда глубже, но как с ним наладить контакт? Да и он, скажем так, немного великоват. То есть белуха по рабочей глубине превосходит почти все субмарины нашего и других флотов, кроме атомных глубоководных станций (АГС), принадлежащих ГУГИ (Главному управлению глубоководных исследований) ВМФ.



Где работают с белухами

Как полагает H.I. Sutton, известный западный исследователь подводной, прежде всего диверсионно-разведывательной тематики, работой с белухами на Севере как раз ГУГИ и занимается. А это, как известно, самая засекреченная и хорошо финансируемая организация в ВМФ. Как сообщает этот исследователь на своем сайте, с морскими животными на Северном флоте работают на объектах в трех бухтах.



Первая — Сайда-губа, в этой бухте, входящей в административный округ Гаджиево (как мы знаем, Гаджиево является базой атомных подводных сил, в частности, РПКСН и АПРК КСФ), в ЗАТО Александровск находится пункт наземного отстоя реакторных отсеков утилизированных АПЛ, строится центр по обращению и охлаждению радиоактивных отходов. Но также там находится акваполигон "Красные камни" вышеупомянутого Мурманского морского биоинститута, где и занимаются отработкой боевого применения тюленей, белух, а также сивучей и морских зайцев. Вторым таким местом является бухта южнее города Полярного, который является также базой подводных сил, но неядерных, и южнее бывшего населенного пункта Горячие Ручьи. Там находится основной пункт подготовки морских животных.





Вот этот основной пункт подготовки военных морских животных



А с недавних пор появился и третий. На главной базе сил ГУГИ, в Оленьей Губе, где в составе 29-й отдельной бригады ПЛ базируются и АПЛСН (АПЛ специального назначения) БС-64 "Подмосковье" и БС-136 "Оренбург" (носители атомных глубоководных станций, АГС и прочего оборудования, например, подводных аппаратов, в том числе и беспилотных), и сами АГС (в закрытых доках), и знаменитый уже "исследовательский" корабль "Янтарь", который еще зовут "крейсером ГУГИ". Там же, вероятно, но не обязательно, будет базироваться и первый носитель "Посейдонов" — АПЛСН "Белгород", ввиду того, что строится, как считается, в отличие от "Хабаровска" и последующих систершипов, как носитель не только "Посейдонов", но и АГС, и многого другого.





Оленья Губа (пояснения даны H.I. Sutton). Видны "Янтарь", закрытые доки для АГС, пирс с двумя АПЛСН



Знаменит он стал после своей таинственной работы у берегов Сирии, вызвавшей международный шум, и длительным участием в поисках несчастной ПЛ "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, погибшей от внутреннего взрыва. К сожалению, ни великолепное оборудование, ни выучка и упорство моряков ГУГИ не могли бы помочь найти погибшую лодку в том районе, где ее, как потом выяснилось, и не было, а именно такой район достался "Янтарю". Но аргентинцы тепло вспоминают работу русских моряков. Побывал "Янтарь" и в других районах мира, проще сказать, где его еще не было. Так вот, неподалеку от стоянки АГС и "Янтаря" и находятся "садки" для белух, которых там совсем недавно еще не было, если верить съемкам коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли. Вероятно, туда, в Оленью Губу, перевели наиболее подготовленных или же специально подготовленных, с учетом специфики ГУГИ, животных. Возможно, "беглянка из Финнмарка" и потерялась при этом переводе, хотя это уже конспирология. Куда более вероятно, что это было молодое и недостаточно обученное животное. Кстати, интересен вопрос с камерой на упряжи белухи — нигде нет информации, попала ли она в руки и есть ли какая-то запись на носителе информации.









Места содержания белух видны на этих спутниковых кадрах



Так что когда эту белуху обозвали "русской шпионкой", они, возможно, не были слишком далеки от истины, как полагает г-н Саттон. Во всяком случае, других объяснений и быть не может — не из дельфинария же она сбежала. Хорошо, что сбежала без ценного оборудования. И вообще, может, она просто вела разведку перед будущим вторжением ее коллег и их друзей и хозяев? Расслабьтесь, господа норвежцы, это была шутка.



То, что в России идет серьезная работа с морскими высшими животными, — это хорошо. Способности, возможности, ум дельфинов, белух, тюленей и косаток таковы, что они позволят надежно прикрывать свои корабли и субмарины в портах и на рейде, и искать мины и закладки, и вести спасательные операции и проводить диверсии или даже приучить тех же дельфинов стать дополнительными глазами и ушами для подводной лодки. И даже несмотря на большой прогресс в подводных беспилотниках, в том числе глубоководных и скоростных, среди которых есть и "бионические" конструкции (имитирующие тех же тюленей), ум и способности того же дельфина или белухи куда острее и выше, чем даже навороченная аппаратура, да и автономность работы несравнима. Но развивать нужно и подводные беспилотники, и работу с животными. 