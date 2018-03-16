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Белсат против белорусского народа

16 марта 2018, 12:39  •  68 • Политика
Обскурантизм или провокация?
Ещё в феврале 2018 года польский спутниковый канал Белсат, вещающий на белорусском языке и работающий в связке с радио «Свобода», разместил видеосюжет «Брестчина. Казаки-русскомировцы оскорбили униатов» по поводу установки православного креста в деревне Колбовичи. На кресте есть табличка, указывающая, что в 1596 г. была введена уния, отторгнувшая белорусов от Православия, а в 1839 г. она была отменена, и униаты были воссоединены с Православной Церковью.
Автор сюжета подал это как разжигание межконфессионального конфликта – с намёком на некое мракобесие. Особенно своеобразным был комментарий госпожи Ирины Бубенецкой (доктора теологии, между прочим): «Что касается надписи на кресте, то здесь все правильно с точностью до наоборот. Ведь Уния конца XVI в. была подписана почти всеми иерархами и митрополитами церкви Великого Княжества Литовского и принята государством, и стала основой для будущей жизни страны. А отмена унии одним человеком – епископом Семашко в середине XIX в. не была подписана иерархами церкви, не была долгое время принята народом».
И несколько слов о смысле этого видеосюжета.
Да, что-то на табличке написано неверно. Не было «Белорусской епархии» в конце XVI в.; слова «Православная Церковь» естественно писать здесь с большой буквы. Не было «религиозной самостоятельности» белорусских земель в XVI в., поскольку белорусские епархии входили в состав Киевской митрополии, подчинённой Константинопольскому патриарху. Однако главное недоумение вызывает утверждение И. Бубенецкой о том, что всё было «с точностью до наоборот».
1. Белорусские земли действительно подпали под власть литовских князей и затем королей польских.
2. Брестская уния действительно была подчинением «клира и народа русского» (clerus et populous nationis Ruthenae) римскому папе, о чём прямо сказано в булле папы Климента VIII от 23 декабря 1595 г.: «Они.. покорно просили нашего и столицы апостольской благословения и присоединения к католической Римской Церкви… затем правильно совершать исповедание веры католической, сохранять и навсегда поручиться нам как истинному наместнику Христа в послушании и покорности святому апостольскому престолу».
3. Уния действительно была подписана всеми епископами и митрополитом Киевским в 1595 г. Однако в следующем году в Бресте два православных епископа от этого соглашения отмежевались, не говоря уже о большей части духовенства, православной шляхты и мещан. Согласившиеся на унию митрополит и епископы были соборно осуждены. Это решение огласил законный представитель патриарха Константинопольского архидиакон Никифор. То, что уния была одобрена королем Речи Посполитой Сигизмундом III, не могло сделать и не сделало её основой жизни белорусов. Как раз уния ввергла народ в многолетнее конфессиональное междоусобие, вместо соединения начался разлад, произошло разделение белорусского народа на униатов и православных. Это стало настоящей народной трагедией. Папский нунций в Польше Ланчеллоти получил инструкцию в 1622 г., в которой прямо говорилось, что «только небольшое количество лиц из духовенства и еще меньше из народа выражало желание присоединиться к унии, считалось, что она была введена без их согласия, ради удовлетворения личных интересов и тщеславия небольшого круга лиц. Фактически существуют епископы и пастыри-униаты, но они почти без паствы».
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4. Утверждение о том, что унию в 1839 г. отменил один человек (епископ Иосиф Семашко), – неверно в корне! Что тут: недобросовестность? невежество? Достаточно обратиться к Акту Полоцкого Собора, чтобы увидеть под ним подписи трёх униатских епископов и узнать о приложении собственноручных подписок 1305 униатских священников! Это было именно воссоединение. Произошло возвращение отпавшей в унию с Римом части Русской Церкви (находившейся некогда в юрисдикции Константинопольского патриархата) к остальной её части, которая стала патриархатом с официального согласия всех Восточных Православных Церквей. Это было возвращение братьев, отошедших «на страну далече» и обратившихся вновь к родному дому.
5. Решение 1839 года было спокойно принято белорусскими униатами, которые пошли вслед за своими пастырями. Возник разве что вопрос с теми из них, кого католические ксендзы различными способами перевели в латинский обряд вопреки запрещениям римского папы! Когда в 1863 году на территории Белоруссии и Литвы было подхвачено польское восстание, его идеологи попытались возродить унию, но безуспешно. Так что в 1839 году уния прекратилась и в народе, а оставшиеся пережитки униатского наследия постепенно изживались.
Вот и возникает вопрос к польскому каналу Белсат, воспитывающему белорусов: появление такого сюжета – обскурантизм или провокация?

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