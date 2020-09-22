Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии

Украина едва ли сохранится в действующих границах. Подобные выводы сделали китайские аналитики. Как пишет Sohu, свой анализ китайские авторы начинают с 2014 года, когда Крым вошёл в состав России. В течение шести лет отношения России и Украины не наладились, и, как считают эксперты из Китая, "сложная политическая и экономическая ситуация в украинском государстве грозит обернуться для страны дальнейшим разделом".

Историк Александр Широкорад напомнил, как Верховный совет СССР ещё в 1992 году выступил против Беловежских соглашений, и они даже были аннулированы.

"Поэтому Беловежские соглашения были абсолютно нелегитимны. Они нарушили все законы и Российской Федерации, и Советского Союза. С другой стороны, у нас до сих пор не опубликовали, как это всё происходило. Я был три раза в Беловежской пуще, но меня в резиденцию не пускали. Обслуживающий персонал, который там работает, всё знает и помнит. Мне рассказывали, что люди были пьяны, само подписание происходило в бане, не было даже печатной машинки - откуда-то тащили. Причём часть подписантов в своих мемуарах говорит, что не были пьяны, один говорит, что были", - рассказал Широкорад.

Самое интересное, что и Кравчук, и белорусский Шушкевич утверждали, добавляет историк, что они ехали в Беловежскую пущу, чтобы обсудить хозяйственный вопрос.

"Но вместо этого, попросту говоря, развалили державу. Если все эти факты будут собраны, открыто изложены, то дикое возмущение поднимется по всей территории России. Тем более это порождает вопрос и с Белоруссией. Раньше у нас вопросы с Беловежской пущей не поднимались из-за боязни обидеть самолюбивого Лукашенко. Его самолюбие, самолюбие его клана и так далее. Лукашенко всё время пытался балансировать между Западом и РФ. Сейчас этому балансированию пришёл конец", - считает Широкорад.

При этом такая ситуация России выгоднее, считает эксперт, и у нашей страны есть все основания, чтобы деанонсировать эти соглашения.

"Деанонсировать даже не то слово, признать их ничтожными. То есть когда людей собрали для того, чтобы они решали вопрос о снабжении нефтью Белоруссии и Украины, а подсунули что? И решили это дело в бане", - отметил Широкорад.