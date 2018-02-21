Беловежская пуща: Евросоюз против Польши

На этой неделе круги от варварской вырубки Беловежской пущи её польскими хозяевами пошли так широко, что Варшаве грозит Европейский суд.

Немецкая Deutsche Welle подчёркивает националистическую подоплеку действий правительства Польши, продолжающего вырубки единственного сохранившегося в Европе реликтового леса в Беловежье. Том самом, где Польша еще в 1976 году создала биосферный заповедник, который через три года решением ЮНЕСКО был внесен в список всемирного наследия.

Три года назад польская и белорусская части Беловежской пущи – площадью в 140 тысяч гектаров и ещё большей буферной зоной – стали единым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. И что? «Тоталитарная» Белоруссия по-прежнему бережёт эту европейскую жемчужину с единственной популяцией европейских зубров, а демократическая Польша из своих 60 тысяч гектаров реликтового леса, сохранившегося с доисторических времён, вырубила больше 1900 гектаров древесины, «половина которой была реликтовой и возрастом более 100 лет». Однако собиралась пустить «под нож» гораздо больше: в прошлом году вырубки начались в трёх округах Польши, где было решено вырубить больше половины Беловежья: 34 тысячи гектаров леса из 63-х.

The New York Times (https://www.nytimes.com/2018/02/20/world/europe/poland-bialowieza-forest-ecj.html) не без иронии отметила, что троекратное увеличение вырубок в прошлом году правительство Польши объясняло «борьбой с жуком-короедом» и сократило вырубки только после того, как Европейский суд в минувшем декабре принял решение взимать с Польши 100 тысяч евро за каждый день вырубок. И, видимо, штраф оказался сопоставим с той прибылью, которую получало правительство от торговли ценными породами дерева из Беловежья – лесоповал польские власти приостановили, но пообещали с Европейским судом разобраться.

Обвинение, выдвинутое Европейским судом против правительства Польши, состоит в том, что оно нарушило международное право, «катастрофически увеличив вырубки в одном из последних европейских первобытных лесов, являющимся местом обитания исчезающих видов животных», заявил генеральный адвокат суда Ив Бот. Бот отдельно подчеркнул, что появление жука-короеда не оправдывает вырубку леса, которая противоречит целям европейской программы Natura 2000. Суд Европейского союза вынесет решение по Беловежью в апреле, а в Польше, кажется, ещё не до конца поняли, что в основу решения суда будет положено мнение генерального адвоката.

По материалам СМИ